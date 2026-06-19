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Üllatus otse-eetris: kolleegid õnnitlesid Veronika Uibot viimaste hommiku-uudiste eel

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Hooaja viimane "Terevisioon" oli Veronika Uibole viimane kord hommikusi tele-uudiseid teha. Sel puhul üllatasid kolleegid teda otse-eetris lilledega.

 "Hakkan nüüd hommikuti korralikku iluund magama, et saaks õhtuti rohkem särada," naeris Veronika Uibo pärast reedest "Terevisiooni". Päeva esimesi teleuudiseid on ta vaatajateni toonud viis aastat, selle reedega pani ta varajastele ärkamistele punkti. Teleekraanilt Veronika Uibo kusagile ei kao ja pühendab kogu oma energia "Aktuaalse kaamera" põhisaadetele.

Hooaja viimases "Terevisioonis" olid kolleegid Veronikale ka üllatuse valmistanud. Kui telesilla vahendusel saatis Raplast hiiglasliku buketi teele Juhan Kilumets, siis uudistemajas oli isiklikult lillekimbuga kohal Joosep Värk. Otse-eetris üle antud lilled tõid uudistetoimetajale naeru näole ja hommiku viimased teleuudised juhatas ta sisse sõnadega: "Kui muidu süda ei puperdanud, siis nüüd küll."

"Terevisioon" on vaataja ees tagasi juba sügishooaja alguses ning siis juba uue hommikuse uudistetoimetajaga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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