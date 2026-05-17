Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

Hetkel Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana töötav Kaja Kallas ütles saates "Hommik Anuga", et tema pole kindlasti see inimene, kes sobiks Eesti presidendiks, kuid lisas, et eks ta ikka alati mõtleb, et kui praegust tööd ei teeks, siis mis variandid üldse veel on.

Kaja Kallas kinnitas, et tema tööpäevad on praegu väga pikad ja hõlmavad tihti mitut riiki. "Põnev on, aga loomulikult tuleb vahepeal võtta seda aega, et sisse-välja hingata, ma pean tunnistama, et kui inimesed ütlevad, et vaeseke, sul on nii palju pikki lende, siis mina mõtlen, et need lennud on ainuke koht, kus ma saan rahulikult hingata, keegi ei tule uute failidega, et ma saan lugeda raamatut, kui kõik tööasjad on tehtud, ja saan ka vahepeal oma mõtetega olla."

Enda töö suurimaks rõõmuks peab ta seda, kui saab midagi päriselt ära teha. "On sellised kurioossed juhtumid, kus sul on kohtumine autokraatse liidriga, sul on jutupunktid ka, sest seal on mingid Euroopa inimesed vangis või ootavad surmanuhtlust ning kui see kohtumine läheb hästi, siis sulle tund aega hiljem öeldakse, et olgu, kuna kohtumine läks hästi ja presidendile sa väga meeldisid, siis ta saab vabaks."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Suured asjad on loomulikult sõda Ukrainas, nüüd ka Lähis-Ida sõda, need on asjad, millega tuleb igapäevaselt tegeleda," nentis Kaja Kallas ja lisas, et Putin on praegu nõrgemas olukorras kui ta on kunagi olnud. "Kui me vaatame, et Ukraina sõjaliselt liigub edasi, Venemaa majandus on kehvas seisus ja nad ei saa ka kapitali, et sõjamajandust edasi ehitada ning sõda finantseerida, sõjad lõppevad, kui agressoril saab raha otsa."

Kuigi see on Kaja Kallase sõnul üks võimalus sõja lõppemiseks, aga ülioluline on ka see, kuidas see sõda lõpeb. "Kui see lõpeb nii, et Venemaale antakse läbirääkimiste laua taga see, mida nad ei ole veel saavutanud sõjaliselt, siis lõpeb see sõda ainult ajutiselt," ütles ta.

Kaja Kallas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kallas tõdes, et praegusel hetkel on kõikvõimalike erinevate kriiside valguses raske öelda, kas on alanud Kolmas maailmasõda. "Tagasivaates on kõik nii selge, aga selge on see, et ajad on erakordselt keerulised, konfliktikoldeid on igal pool ja need tulevad väga palju sellest, et kui Venemaa alustas Ukraina vastu sõda, siis rahvusvahelist õigust tegelikult ei jõustatud ehk siis kõik, kellel on soov oma naabri territooriumi järele või mingid mõtted, vaatavad, et midagi ju ei juhtu, võib ju minna."

"Kui mõelda superjõududele, siis Ameerikat on teistest eristanud just see, et neil on liitlased, kui Venemaa läheb sõtta, siis ta läheb üksina, kui Hiina läheb sõtta, siis ta läheb sõtta, kui Ameerika läheb sõtta, siis liitlased tulevad temaga koos, meil on oma näida, et me oleme olnud Ameerikaga koos Afganistanis ja Iraagis, aga kui sa tõukad oma liitlased ära, siis kust sinu jõud tuleb, mis sind teistest superjõududest eristab?" küsis Kallas.

Ta tõi välja, et poliitikule on alati ohtlik nalja tegema. "Ühelt poolt öeldakse, et te olete kõik robotid, aga kui sa oled inimene, kes teeb vahel nalja, siis sa saad kohe selle eest."

Küsimuse peale, kas Kaja Kallas võiks kandideerida Eesti presidendiks, oli Kallas konkreetne. "Mulle tundub, et mina kindlasti ei ole see inimene," ütles ta ja lisas, et eks ta ikka alati mõtleb, et kui ta praegust tööd ei teeks, siis mis variandid üldse veel on. "Ma käin palju erinevates riikides ja siis on see, et kas ma võiksin olla suursaadik mõnes nendest riikides, siis abikaasa ütleb küll, et suursaadiku töö on sinu jaoks liiga rahulik."

Oma 14-aastast poega üritab Kallas näha nii tihti kui võimalik. "Ta käib Brüsselis ja eks ma käin Eestis, mulle tundub, et mina tunnen temast palju rohkem puudust kui tema minust, aga see on ka võib-olla normaalne asjade käik 14-aastase noormehe puhul," tõdes ta.