Kontserdikülastaja Reimo Raja: Eesti kontserdisuvi tõotab tulla äge

Usin kontserdikülastaja Reimo Raja rääkis "Terevisioonis", et Eestis tuleb äge kontserdisuvi ja soovitas külastada Kings of Leoni, Hurtsi ja Cure'i kontserte. Raja sõnul saab elamuse Rita Ray, HU ja Tommy Cashi kontserdil ning kindlasti tasuks minna Kikumu ja Punchi festivalidele, sest kontserdi kaif on palju enamat, kui lihtsalt muusika kuulamine.

"Alates aprillist olen otsekui tuuril olnud, käinud erinevaid kontserte mööda," ütles kontserdikülastaja Reimo Raja, kes naases just Barcelonast Primavera festivalist, kus ta veetis nädala.

Valikut Eestis toredaid kontserte külastada on Raja sõnul sel suvel piisavalt. "Patt oleks nuriseda. Kellele Eesti väikseks jääb, siis meie lähinaabrite juures on ka vahvaid kontserte ja festivale tulemas."

14. juunil on Unibet Arena välialal Kings of Leoni kontsert. "Ärge kartke vihmast ilma, ostke endale normaalne vihmakeep ja nii on väga okei kontserti nautida," muheles Raja.

8. juulil tulevad Haven Kakumäele esinema kaks Briti kutti bändiga Hurts. "Nad on Eestis päris mitu korda esinemas käinud. Eesti artistidest tahan soovitada fantastilise vokaaliga lauljannat Rita Rayd, kes esineb Kuusalu vallas Hara sadamas juuli viimasel päeval. Ta laulab teil ihukarvad püsti."

Raja tõi välja, et selle suve kohustuslik muusikaline elamus on ansambel Cure, kes esineb 9. augustil Unibet Arena välialal. "Mina nägin nende kontserti Primavera festivalil Hispaanias. Vanade muusikute peale võib alati kindel olla, nad toodavad ülikvaliteetset muusikat. Laulja räägib vähe, aga saund on hea. Kontserdi kaif on palju enamat kui lihtsalt muusika kuulamine."

Raja soovitas minna festivalile, kus esineb sinu lemmikartist ja samal ajal avastada ka uusi bände ja artiste, kes festivalil üles astuvad. "Nii leiate endale uusi ja huvitavaid lemmikuid, keda hiljem jääte kuulama."

Raja tõi välja Tartu laululaval toimuva Punch festivali. "Seal esineb HU, Tommy Cash, Rootsi punkarid Viagra Boys, seal on trendikas alternatiivmuusika valik. Õllesummeri festivalil on välisartistide mõttes nostalgiline valik, seal esineb näiteks Soome bänd Dingo," tõi Raja välja.

Kontserdikülastaja sõnul on hipsteritele kohustuslik Kikumu festival, mis toimub Lääne-Virumaal Jäneda mõisa territooriumil. "Seal esineb selline bänd nagu Vaiko Eplik ja Eliit. Välisartistidest on seal ka vahvaid valikuid nagu näiteks indie-elektroonika fännidele tuttav Panda Bear."