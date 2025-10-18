X!

Kontserdisõber Reimo Raja: Lady Gaga kontsert on meeletult pompoosne spektaakel

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Tihe kontsertide külastaja Reimo Raja rääkis "Ringvaate" stuudios Lady Gaga Euroopa turneest, mis Raja sõnul oli pompoosne spektaakel väga heas vormis popstaari poolt.

Raja käis viimati "Ringvaate" stuudios veidi üle aasta tagasi ning vahepeal on ta jõudnud käia enam kui sajal kontserdil. Kaks neist olid alles hiljuti Stockholmis, mida külastas oma suure turneega Lady Gaga.

"Lady Gaga on popmuusika taevas ikkagi üks suuremaid ja olulisemaid artiste. Ja see kontsert, mis Stockholmis oli, oli meeletult pompoosne spektaakel. Ka sina (saatejuht Marko Reikop, toim.) ooperifännina oleksid seda väga nautinud, sest seal on väga palju ooperielemente," selgitas Raja.

"Pärast esimest 15 minutit oleks minul kett maas ja ma oleks põrandal lõõtsutanud, kui ma oleksin Gaga olukorras olnud. Ma arvan, et ka tervisesportlased oleksid lisahapnikku küsinud, aga Lady Gaga on tõesti suurepärases vormis. Suudab väga palju liikuda ja sealjuures väga hästi laulda. Ta on suurepärane laulja," tõdes Raja.

"Esimesel kontserdil olin istekohal, natukene kaugemal, aga teisel kontserdil olin päris lava ees," lisas Raja ning ütles, et oleks olnud valmis ka kolmandat korda kontserdile minema.

"Mulle üldiselt ei meeldi kordused ja ma ei ole see inimene, kes suudaks ühte lugu mitu korda järjest kuulata, aga see šõu oli nii nauditav, kestis kokku kaks tundi ja 40 minutit, aga ei väsita ära ja ei muutu tüütuks. Tavaliselt teevad popartistid mingisuguse akustilise pausi, kus minul hakkab igav ja hakkan haigutama, aga tema suutis mind ka selle ajal väga hästi ärkvel hoida ja teha liigutava etteaste klaveri saatel," selgitas Raja.

Kontsert koosneb kuuest vaatusest, millest igaüks on omanäoline. "Ta vahetab kostüüme, aga kogu kontsert moodustas ühe loo. See oli klassikaline hea ja kurja võitlus, kus Lady Gaga võitles oma varasema iseenda ehk Mistress Mayhemiga. Kes tahtis lugu otsida, see sai loo kätte. Kes tahtis lihtsalt puusi õõtsutada, siis selleks ei pidanud isegi tahet olema, need hakkavad iseenesest liikuma," tõdes Raja.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

Uus draamasari

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

17.10

Sorode pere tõi lavale loo söömishäiretest: alguses tundub laps lihtsalt väga tubli

17.10

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

16.10

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

16.10

Sapiteede vähiga võitlev Peeter Simm: keemiaravi on küllalt vaevarikas

17.10

Rahvusballeti juht: tantsijad sõidavad Bolti, et ots otsaga kokku tulla

17.10

Eesti kuulatuim ja tuntuim raadiojaam on Vikerraadio

17.10

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15.10

Tambet Tuisk: armukelmide ohvritelt varastatakse tihti ka lootus ja usk

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo