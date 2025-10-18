Kontserdisõber Reimo Raja: Lady Gaga kontsert on meeletult pompoosne spektaakel

Raja käis viimati "Ringvaate" stuudios veidi üle aasta tagasi ning vahepeal on ta jõudnud käia enam kui sajal kontserdil. Kaks neist olid alles hiljuti Stockholmis, mida külastas oma suure turneega Lady Gaga.

"Lady Gaga on popmuusika taevas ikkagi üks suuremaid ja olulisemaid artiste. Ja see kontsert, mis Stockholmis oli, oli meeletult pompoosne spektaakel. Ka sina (saatejuht Marko Reikop, toim.) ooperifännina oleksid seda väga nautinud, sest seal on väga palju ooperielemente," selgitas Raja.

"Pärast esimest 15 minutit oleks minul kett maas ja ma oleks põrandal lõõtsutanud, kui ma oleksin Gaga olukorras olnud. Ma arvan, et ka tervisesportlased oleksid lisahapnikku küsinud, aga Lady Gaga on tõesti suurepärases vormis. Suudab väga palju liikuda ja sealjuures väga hästi laulda. Ta on suurepärane laulja," tõdes Raja.

"Esimesel kontserdil olin istekohal, natukene kaugemal, aga teisel kontserdil olin päris lava ees," lisas Raja ning ütles, et oleks olnud valmis ka kolmandat korda kontserdile minema.

"Mulle üldiselt ei meeldi kordused ja ma ei ole see inimene, kes suudaks ühte lugu mitu korda järjest kuulata, aga see šõu oli nii nauditav, kestis kokku kaks tundi ja 40 minutit, aga ei väsita ära ja ei muutu tüütuks. Tavaliselt teevad popartistid mingisuguse akustilise pausi, kus minul hakkab igav ja hakkan haigutama, aga tema suutis mind ka selle ajal väga hästi ärkvel hoida ja teha liigutava etteaste klaveri saatel," selgitas Raja.

Kontsert koosneb kuuest vaatusest, millest igaüks on omanäoline. "Ta vahetab kostüüme, aga kogu kontsert moodustas ühe loo. See oli klassikaline hea ja kurja võitlus, kus Lady Gaga võitles oma varasema iseenda ehk Mistress Mayhemiga. Kes tahtis lugu otsida, see sai loo kätte. Kes tahtis lihtsalt puusi õõtsutada, siis selleks ei pidanud isegi tahet olema, need hakkavad iseenesest liikuma," tõdes Raja.