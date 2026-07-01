Rita Ray: muusikal on võime tuletada inimesele tema enda elu meelde

Lauljanna Rita Ray rääkis saates "R2 Hommik!" oma lapsepõlve ja noorusaja muusikalistest lemmikutest ja tõdes, et muusikal on võime tuletada inimesele tema enda elu meelde. Ray sõnul tekib nende lugudega väga suur hingeline seos, isegi kui sa sellest muusikast midagi suurt ei arva.

"Tegin päris hoogsasti trenni, põhikooli ajal ja gümnaasiumis ka, see oli mu teine suund muusika kõrval. Kui ma alustasin, siis nägin Maicel Uibot treenimas. Juba siis oli ta imeline ja inspireeriv sportlane. Mina keskendusin põhiliselt sprindile ja hüppasin kaugust ja kõrgust, " meenutas lauljanna Rita Ray. "Pikamaajooksud mulle üldse ei sobinud, neid ma vihkasin."

Ray sõnul meeldivad talle alternatiivsemad kontserdipaigad nagu Paavli kultuurivabrik. "Ma ei ole suur staadionikontsertide või Tallinna lauluväljaku kontsertide fänn, kui Eestisse tulevad esinema maailmanimega artistid. Minu muusikamaitse on natuke teises kohas. Mulle meeldib, kui mõned alternatiivsed bändid on Eestisse tulnud ja teinud siin oma pisikese seti," tõdes Ray.

Lauljanna tõdes, et paljud mõjutused tulevad ka lapsepõlvest ja seetõttu vahel kuulab ta ka näiteks Pitbulli. "See nimi seostub otseselt minu lapsepõlvega. Kui ta avaldas oma lugusid, olid need tol hetkel kõik ju hitid. Sul tekib nende lugudega väga suur hingeline seos, isegi kui sa sellest muusikast midagi suurt ei arva, aga see kõnetab sind väga tugevalt. Muusikal on võime tuletada su elu meelde, see on seotud mälestustega, ükskõik mis need lood on."

Samasugust mõju on talle avaldanud Pussycat Dolls. "Minu algklasside klassiõhtud möödusid nende lugude saatel esinedes," muheles ta.

Eesti artistidest olid tema lemmikud Vanilla Ninja ja Nexus.