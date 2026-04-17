The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

Foto: Priit Mürk / ERR
Võimalus suvel Robert Smithi palvel The Cure'i Eesti kontserti soojendada on Duo Ruudu liikmete sõnul suur kompliment.

9. augustil astub Unibet Arena kvartalis lavale Briti bänd The Cure. Bändi soojendavad peaesineja valikul Duo Ruut ja Soomest artist Antti Paalanen.

"Alguses me ei teadnud, kes see bänd on, kes Eestisse tuleb. Me teadsime, et keegi tahab meid enda soojendajaks. Ikka käib peast läbi, kes see olla võiks, aga ütleme nii, et nemad meil peast läbi ei käinud," rääkis muusik Katariina Kivi "Ringvaates".

The Cure'i looming Duo Ruudu liikmetele võõras ei ole. "Suhteliselt võimatu on mitte teada nende kõige kuulsamaid laule. Kui me teada saime, siis see oli päris suur üllatus," tõdes Kivi.

Kuigi Duo Ruut ja The Cure on žanriliselt väga erinevad bändid, on muusik Ann-Lisett Rebase sõnul neil ka mitmeid ühiseid jooni.

"Kui ma juba teadsin, et me enne neid mängime, hakkasin rohkem uurima, mis bänd see on. Ma olin ka mõelnud, et mille pärast meie neile meeldime. Aga siis ma vaatasin Youtube'ist üht dokumentaali moodi asja ja täpselt siis, kui Robert Smith ütles lause "We don't fit in and we don't go away" ("Me ei sulandu sisse ja me ei lähe ka ära" - toim), siis ma sain järsku aru, mis meid ühendab," naeris Rebane.

"Sealt tuli veel väga palju asju välja. Me oleme täiesti erinevates žanrites, aga mingisugused väga veidrad spetsiifilised nüansid on, millega ma tundsin meid ära selles, mis tema rääkis."

Võimalus The Cure'i soojendada on muusikute sõnul suur kompliment. "Siin ei ole küsimustki, kui maailmakuulus bänd tuleb Eestisse ja spetsiifiliselt küsib, kas meie saame olla nende soojendajad," sõnas Kivi.

Ka Duo Ruut on jõudnud tänaseks kohta, kus bänd tuuritab mööda maailma ringi, neid tuntakse välismaal tänaval ära ning sõidetakse kuulama kasvõi riigi teisest otsast.

"Ma arvan, et ise kunagi ei hooma päris seda mahtu, kui paljud inimesed teavad meid või meie muusikat. The Cure on täpselt üks näide sellest, et me avastame mõnikord, et meie muusika on meie teadmata elanud oma elu, käinud oma radasid pidi ja jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada," lausus Rebane.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

