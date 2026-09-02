Rita Ray: mu looming räägib sellest, mida ise läbi olen elanud

Lauljanna Rita Ray rääkis Vikerraadios, et elu on teda korralikult erinevate lainete vahele visanud ja ta on pidanud ruttu täiskasvanuks saama. Ray sõnul on ta nüüd aasta aega uue muusika loomise lainel olnud ja kirjutab muusikat sellest, mida ise on tundnud ja läbi elanud, sest see on tema jaoks õige viis muusikat teha.

Viimasest plaadist on Rita Rayl neli aastat möödas. "Nelja aastaga juhus nii mõnigi sündmus, mis raskendas minu muusika tegemist, aga aasta aega olen nüüd väga aktiivselt muusika loomise lainel olnud, sest ma leidsin endale produtsendi. Otsisin endale hästi pikalt produtsenti, kellega plaat teha, sest tahtsin proovida midagi uut."

Ray kirjutas enda sõnul ühele Soome mehele, kelle produtseeritud lugusid ta oli juba ammu kuulanud. "Ta vastaski, saime kohe kokku ja koostöö hakkaks pihta. Nüüd aasta aega olemegi seda albumit teinud," nentis Ray.

"Tundsin 20 eluaastate keskpaigas, et ma olen vähemalt 35-aastane," sõnas Ray, kes sai hiljuti 30-aastaseks. "Lihtsalt mingeid asju juhtus, elu viskas korralikult erinevate lainete vahele ja ma pidin väga kiiresti täiskasvanuks saama. Kui nüüd number kolm ette tuli, siis ma isegi ei mõelnud selle peale, et midagi on muutunud. Minu meelest on ikkagi privileeg vananeda," muheles Ray.

Muusika- ja linnafestivalil Station Narva astub Ray lavale koos Robert Linnaga. "Lood, mida seal esitame, on tohutult ägedad. Eesti muusika on lahe, seda tuleb esitada ja elus hoida."

Mida kauem muusik plaadi väljaandmisega venitab, seda rohkem Ray arvates talle paine peale tuleb. "Uue plaadi protsess on siiski olnud vahva. Varasematel albumitel on mul instrumentaalide osas olnud palju raskemaid hetki. Kõik põhjad on meil nüüd salvestatud, läksime koos legendaarse Soome trummari Teppo Mäkineniga stuudiosse ja ma olin esimesest hetkest võlutud. Muusikutega on keeruline, eriti kui olla nii põhjalik nagu mina olen. Mul on mingi visioon ees ja ma pean selle lihtsalt kätte saama. Eestis on olnud mul küll olukordi, kus ma tunnen, et ei tohiks enam edasi pingutada, muusik on võib-olla juba solvunud," tõdes lauljanna.

"Olen kirjutanud sellest, mida olen ise tundnud. Ma teen seda, mida mu süda ütleb. Ma tunnen, et see on õige viis muusikat teha," tõi Ray välja.