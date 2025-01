Koomik Andreas Melts: huumori eesmärk on sotsiaalset närvi kõditada

Andreas Melts seob enda koomikas muusikat ja huumorit, enda lauludes laulab ta elust enesest. "Tänapäeval on elu ümberringi nii kirju ja iseenesest juba naljakas. Tuleb lihtsalt lugeda uudiseid, käia ja vaadata ringi," sõnas ta. Enda koomikas peabki Melts just muusikat üheks põhiliseks osaks. "Sõnad on ka meeletult tähtsad, sest sealt vormubki välja see minu nišš, milles ma võtan kas mingi tuntud viisi või enda viisi ja sinna peale kirjutan loodetavasti publiku jaoks humoorika teksti."

Nii mõnedki humoristid on väljendanud, et tänapäeval on raske nalja teha, kuna kõik solvuvad liiga kergesti. "Minu jaoks on alati kõige olulisem kavatsus, selle tunneb tegelikult publik alati ära, et milline kavatsus koomikul või videotegijal on. Väga olulist rolli mängib ka keelekasutus. Kui sa lihtsalt ütled kellegi kohta, et ta on loll või veel ropumalt, siis see ei ole mingi julgus, vaid labane huumor," arvas Melts.

Kuigi ühiskond on muutunud, saab Meltsi sõnul kahtlemata ka tänapäeval nalja teha. "Mõned inimesed on küsinud, miks Kreisiraadio sarnast asja enam ei ole. Ma arvan, et üks põhiline argument ja fookus on seal see kanali teema. Varem see tuli ülevalt alla, mitte rahvas ei otsustanud, vaid keegi otsustas, et me näitame Kreisiraadiot telekast. Aga nüüd on väga palju inimesi, kes teevad komöödiat, väikseid sketše, ja on tekkinud ka väiksed grupid: üks grupp jälgib mind, üks kedagi teist või kolmandat. Selline killustumine on tekkinud sotsiaalmeedia tulekuga."

Milline täpselt peaks olema huumor, mida rahvas tahab, Melts kindlalt öelda ei oska. "On mingisugune vaakum, otsitakse seda kindlat suunda. Ma ka ei tea, mis see täpne fookus on, mida rahvas ootab. Mulle endale meeldivad erinevad kultuurid, keeled, aktsendid. Olen ka teinud videoid, kus ma kehastan sakslast või prantslast. Keegi võib argumenteerida, et ka see kompab piire, et kas see on sobiv või kedagi solvav. Aga lõpuks huumori mõte ongi natuke kõditada sellist sotsiaalset närvi," arutles Melts.