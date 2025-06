Andreas Melts: tahan proovida, kus minu muusikalised piirid on

Kupleede esitamisega tuntust kogunud Andreas Melts rääkis saates "Hommik Anuga", et ta on jõudnud faasi, kus ta kombib oma muusikalisi piire.

Auhinnagaladel, telesaadetes ja sotsiaalmeedias kupleesid esitav Andreas Melts on tegemas esimesi samme popmuusika maastikul. Melts rääkis, et tema looming on kergelt humoorikas võtmes erinevate žanrite katsetamine. "Mulle meeldib eesti keel, mulle meeldivad kalambuurid, mulle meeldib riime kokku panna ja jälgida, mis ühiskonnas toimub," avaldas ta.

Muusikuks ei ole Melts alati ihanud saada. Kuigi ta on nooremana viiulit õppinud, oli veel mõned aastad tagasi tema plaan saada Eesti suursaadikuks Hiinas.

"Diplomaatia köidab mind siiamaani. Ma olin seal kaks kuud praktikal ja mulle väga meeldis see. Aga ma olen jõudnud ringiga tagasi. Põhikoolis tundsin, et muusika on minule ja tegin bändi. Gümnaasiumis samamoodi. Ühel hetkel tundsin, et ei, see on hobi. Muusikaga raha ei teeni, muusika ei ole "päris" töö. Siis ma läksin välismaale, kogesin uusi inimesi, riike, kultuure, keeli. Nüüd olen iroonilisel kombel ringiga tagasi," kirjeldas ta oma teed muusikani.

Popmuusika kõrval ei plaani ta kupleedest loobuda. "Ma ei välista üldse, et see on osa minu näost. Ma ei näe seda nii üheülbaliselt. Ka see, mis ma siin täna esitan, see on midagi hoopis midagi muud, mida ma siiamaani teinud olen. See on minu jaoks ülipõnev, sest ma olen praeguseks faasis, kus ma tahan proovida, kus minu jaoks piirid on," rääkis Melts.