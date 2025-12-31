Galerii: Eesti Laulu artistid annavad uue kõla kodumaistele hittidele

ETV aastavahetuse kavas kõlavad aegumatud hitid, sel korral aga uues kuues ja Eesti Laulu artistide esituses.

Paljud kodumaised hitid on kuulsaks lauldud sel suvel 70. sünnipäeva tähistanud ETV ekraanil. Vana aasta viimasel õhtul annavad osad Eesti Laulu tänavused võistlejad kuulsatele lugudele uue kõla.

Rokkar Ollie jagab lava Maarja-Liis Ilusaga, et üheskoos esitada aegumatut laulu "Kaelakee hääl". Noep võtab omakorda kampa koori, et üllatada "Pärlipüüdja" uusversiooniga. Ukrainast pärit Uliana paneb kõlama Anne Veski poolt kuulsaks lauldud hiti "Veel" ja Marta Pikani rokib lauluga "Valgus". Üles astuvad veel Getter Jaani, Grete Paia ja Ant koos Minimal Windiga.

Meelolukat muusikaprogrammi juhivad ETV-s saatejuhid Aaron Thor Härm ja Anne Mari Saks, kel kõikidele artistidele on ka üllatused ette valmistatud. "Laulame neid laule jälle. Eesti Laul eri" juhatab vana aasta õhtu sisse kell 18.30 ja jätkab taas pärast "Õnne 13".