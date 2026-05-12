Anu Välba: vastasin terve õhtu Tanel Padarile saadetud õnnitlustele

Lauri Liiv mäletab, et vaatas Eurovisiooni Tartust "Evita" proovide ajal. "See on väga eriliselt meeles, sest kellelgi polnud väga suuri lootusi, et me võitma hakkaks. Hea, kui hea koha saab. Siis äkki hakkasid punktid tulema. See oli ikka sama tunne, kui Erika Salumäe võitis olümpiamängudel," rääkis Liiv.

Anu Välba mäletab seda õhtut väga hästi. "Mina sellel mälestusväärsel 12. mai õhtul läksin muidugi vene ansambli Aquarium kontserdile, mis oli Sakala keskuses. See oli väga tore kontsert ja kui ma jõudsin tagasi koju, siis ma mõtlesin, et vaatan, mis televiisorist tuleb. Mäletan seda, kuidas ma elasin kaasa, kuidas see kõik juhtus, kuidas me võitsime. See kõik tundus nii müstiline ja siis..." rääkis Välba.

"Ma hakkasin saama oma mobiiltelefonile õnnitlussõnumeid. Seepärast, et mõned kuud varem olin ma ostnud mobiiltelefoni koos numbriga Tanel Padarilt. Seega kõik, kes ei teadnud, et Tanel Padar on oma telefoninumbrit vahetanud, saatsid oma sõnumid mulle. Ma olin nii elevil, et ma terve õhtu usinasti vastasin kõigile, et "see on Tanel Padari vana number, uut ma ei tea"," meenutas Välba.

Reet Linna mäletab, et vaatas Eurovisiooni voodist. "Esialgu väga niisugust tunnet ei olnud, et meie poisid võidavad. Ja siis, kui see pauk ära käis, helistas mulle Maire Radsin, kes küsis minult, et kas see päriselt juhtus," sõnas Linna.

Daniel Levi-Viinalass nentis, et just siis, kui Eesti Eurovisiooni võitis, siis tema pere Eestis ei olnud. "Ei saanud koos eestlastega tähistada seda pidulikku hetke, aga USA-s rääkisime kõigile, et kas te teate, et Eesti võitis Eurovisiooni?! Kõik siis küsisid, et mis asi see Eurovisioon on," muigas Levi-Viinalass.