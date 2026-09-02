Tähe-Lee Liiv: Arvo Pärt õpetas mind vaatama noote nagu kirjavahemärke

"Noor muusik 2026" tiitli pälvinud pianist Tähe-Lee Liiv rääkis saates "R2 Päev", et juhuse tahtel sündinud koostöö Saksa ja Prantsuse agendiga on tema jaoks päris uus ja ta on väga üllatunud, et saab juba 22-aastase tudengina nii inspireerivaid kogemusi omandada. Liivi sõnul õpetas Arvo Pärt teda noote vaatama nagu kirjavahemärke.

"See on alati väga rõõmustav, kui inimesed märkavad ja tunnustavad. Olen viimasel ajal Eestist päris palju eemal viibinud," ütles pianist Tähe-Lee Liiv, kes pälvis tiitli "Noor muusik 2026".

Liiv õpib Londonis ja Berliinis ja tal on eraõpetaja ka Itaalias. "See ongi natuke hullumeelne, aga viimased neli aastat olen päris hästi kõigega hakkama saanud. Tavapäraselt näeb mu nädal välja nii, et esmaspäevast kolmapäevani olen Londonis ja neljapäevast pühapäevani Berliinis. Õnneks on vaheajad mõlemal koolil erinevatel aegadel, aga mul vaheaega ei ole," nentis Liiv.

Jaks otsa ei saa, sest see kõik on Liivi jaoks väga inspireeriv. "Need koolid on nii erilised ja erinevad. Berliinis on väike erakool, kus käib sada inimest. Londonis on suur, tuhandete inimestega ülikool. Itaalia õpetaja juures käisin ma juba 12-aastaselt. Tema oli see, kes andis mulle tuult tiibadesse ja ütles, et võta nüüd raskemad lood ette. Tema inspireeris mind ja tänu sellele on meil see suhtlus jäänud," tõi Liiv välja. "Londoni õpetaja istub klassiruumis, on hästi põhjalik ja detailne, Berliini õpetaja on kontsertpianist ja meil on grupitunnid, klassis on viis-kuus inimest."

"Agentidega koostöö on minu jaoks päris uus. Eelmise hooaja alguses ma juhuslikult tutvusin nende mõlemaga enam-vähem samal ajal. Sel hooajal hakkangi käima neil kontsertidel mis agendid mulle on korraldanud. Üks agent tegutseb Saksamaal ja teine Beneluxis ja Prantsusmaal. Nende abiga on mul nii sel kui järgmisel aastal palju toredaid kontserte," nentis tiheda graafikuga pianist.

Kuna kool käib järgmised kaks-kolm aastat Liivil intensiivselt edasi, siis päris elu pole tal enda sõnul veel alanud. "Ma ootan seda aega, kui tudengipäevad saavad läbi ja ma vaatan rahulikult, kuhu olen jõudnud ja mida ma edasi teen. Praegu on kõik veel liiga kaootiline. Ma ei oska veel öelda, kuhu ma hetkel olen jõudnud ja kas ma olen seal, kuhu ma lootsin jõuda. Aga mu ülikooliaastad on läinud üle ootuste hästi ja ma poleks elu sees osanud oodata, et ma saan nii headesse ülikoolidesse nii andekate professorite juurde õppima. Rääkimata agentidest, sest mul polnud isegi mõtet minna agente otsima, kui ma olen veel 22-aastane. Ma olen selle üle väga õnnelik."

Liiv on plaadistanud kogu Arvo Pärdi klaveriloomingu. "Materjali on alla tunni jagu. Arvo Pärdile oli mul hea võimalus mängida mitu aastat enne salvestamist. Mängisin Pärdi keskuses erinevaid lugusid ja see jättis sügava mulje. Mäletan väga hästi, mis ta ütles nende lugude kohta, "Für Alina" kohta rääkis ta kirjavahemärkide kasutamisest muusikas. Noodile peale vaadates ei ole tegelikult väga palju kirjas. Isegi taktijooni ei ole ja justkui vabad käed on. Pärt ütles, et sa võid lugu kujundada nagu keegi räägiks. Kujutad ette, et siin on koma ja lause lõpus on punkt, siin võta aega. Salvestuse jooksul tegime palju koostööd Nora Pärdiga ja Michael Pärt aitas välja valida lõplikke versioone, mis lõpuks plaadile läksid," meenutas Liiv.