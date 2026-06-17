Metsosopran Monika-Evelin Liiv: ma ei tundnud, et mind Eestis vajatakse

Rahvusvahelistel lavadel tegutsev metsosopran Monika-Evelin Liiv rääkis "Terevisiooni" stuudios, et lahkus Eestist, sest noore lauljana ei tundnud, et teda siin vajatakse.

Liiv unistab New Yorki MET-i lavale pääsemisest. "2027. aasta mai ja juuni kuus ma lähengi sinna esimest korda pooleteiseks kuuks tööle. Sain lepingu ja olen Amnerise cover Verdi ooperis "Aida". Cover tähendab siis seda, et kui peaesineja haigestub, pean mina tema eest lavale minema," selgitas ta.

Metsosoprani sõnul tuleb rahvusvahelistel ooperilavadel ennast ise pidevalt pakkuda. "Tavaliselt on ettelaulmised. Selle aasta alguses sain ma lepingu, aga 2024. aasta lõpus käisin kohapeal ette laulmas. See on unistuse täitumine," tõdes Liiv.

Samas ei olegi Liivi hinnangul kõige tähtsamad tingimata lavad, vaid lauljatel on ka unistuste teosed. "Kõige tähtsam on ikkagi see, et sul on toredad kolleegid. Ei ole tähtis, kus laval sa oled, vaid just need inimesed su ümber," märkis Liiv ning lisas, et publiku jaoks võib küll olla suurem näitaja see, kui laulja on üles astunud Pariisi, Londoni, Berliini jt tippteatrites.

Ooperilauljate vahel on konkurents väga suur. "Pead millegagi välja paistma. Peab olema aktiivne, neile kuidagi meelde jääma. Ja ma tulen jälle selle juurde, et pead olema hea kolleeg. Sisekliima on suurtes teatrites alati väga hea. Diivade ajad on läbi. See teeb ka teatri suuremaks ja tähtsamaks, kui seal on hea töötada."

Eestist lahkus Liiv sellepärast, et ei leidnud, et teda Eestis vajataks. "Keegi mulle ütles ka, et proovi välismaale ja nii ma tegingi. Seal hakkas asi paika loksuma. Leidsin, et mind vajatakse seal rohkem," nentis Liiv.

Sel suvel astub Tõrvast pärit Liiv üles Tõrva ooperipäevadel, kus Liiv esitab Tõnu Kõrvitsa poolt "Apteeker Melchiori" filmi tarvis kirjutatud muusikat. "Mingitel põhjustel jäi see kasutamata. Nüüd kasutame seda Tõrva ooperipäevadel," rääkis Liiv.

"Loomulikult on tore Tõrvas esineda. Kõik, kes ei saa tulla välismaale või isegi Tallinnasse kuulama tulla, saavad ka suursuguseid üritusi kogeda," lisas ta.