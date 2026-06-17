X!

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: ma ei tundnud, et mind Eestis vajatakse

Terevisioon
Foto: Ken Mürk / ERR
Terevisioon

Rahvusvahelistel lavadel tegutsev metsosopran Monika-Evelin Liiv rääkis "Terevisiooni" stuudios, et lahkus Eestist, sest noore lauljana ei tundnud, et teda siin vajatakse.

Liiv unistab New Yorki MET-i lavale pääsemisest. "2027. aasta mai ja juuni kuus ma lähengi sinna esimest korda pooleteiseks kuuks tööle. Sain lepingu ja olen Amnerise cover Verdi ooperis "Aida". Cover tähendab siis seda, et kui peaesineja haigestub, pean mina tema eest lavale minema," selgitas ta.

Metsosoprani sõnul tuleb rahvusvahelistel ooperilavadel ennast ise pidevalt pakkuda. "Tavaliselt on ettelaulmised. Selle aasta alguses sain ma lepingu, aga 2024. aasta lõpus käisin kohapeal ette laulmas. See on unistuse täitumine," tõdes Liiv.

Samas ei olegi Liivi hinnangul kõige tähtsamad tingimata lavad, vaid lauljatel on ka unistuste teosed. "Kõige tähtsam on ikkagi see, et sul on toredad kolleegid. Ei ole tähtis, kus laval sa oled, vaid just need inimesed su ümber," märkis Liiv ning lisas, et publiku jaoks võib küll olla suurem näitaja see, kui laulja on üles astunud Pariisi, Londoni, Berliini jt tippteatrites.

Ooperilauljate vahel on konkurents väga suur. "Pead millegagi välja paistma. Peab olema aktiivne, neile kuidagi meelde jääma. Ja ma tulen jälle selle juurde, et pead olema hea kolleeg. Sisekliima on suurtes teatrites alati väga hea. Diivade ajad on läbi. See teeb ka teatri suuremaks ja tähtsamaks, kui seal on hea töötada."

Eestist lahkus Liiv sellepärast, et ei leidnud, et teda Eestis vajataks. "Keegi mulle ütles ka, et proovi välismaale ja nii ma tegingi. Seal hakkas asi paika loksuma. Leidsin, et mind vajatakse seal rohkem," nentis Liiv.

Sel suvel astub Tõrvast pärit Liiv üles Tõrva ooperipäevadel, kus Liiv esitab Tõnu Kõrvitsa poolt "Apteeker Melchiori" filmi tarvis kirjutatud muusikat. "Mingitel põhjustel jäi see kasutamata. Nüüd kasutame seda Tõrva ooperipäevadel," rääkis Liiv.

"Loomulikult on tore Tõrvas esineda. Kõik, kes ei saa tulla välismaale või isegi Tallinnasse kuulama tulla, saavad ka suursuguseid üritusi kogeda," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10.06

Maarja-Liis Ilus: oli õnn, et ma luksusliku elu tõttu hulluks ei läinud

16.06

Arhanna: otsustasin lauluvõistlustest väikese pausi teha

10.06

Veidenberg: tülgastav on tühistada inimest selle eest, mis 20 aastat tagasi tehti

16.06

Linnar Viik: psühholoogid on tagantjärele pannud Van Goghile 30 erinevat diagnoosi

16.06

Helen Randmets: Nexusega me Eurovisioonile pürgida ei plaani

10:23

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: ma ei tundnud, et mind Eestis vajatakse

14.06

Eleryn Tiit: lapsena lõõritasin kogu aeg, aga laulsin ikka päris halvasti

15.06

Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

14.06

Endel Sõerde 100: mälestusväärne telediktor, aga mitte ainult

13.06

Maria Peterson: hakkasin laule kirjutama tänu Juhan Viidingu palvele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo