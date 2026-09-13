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Tähe-Lee Liiv: minu jaoks on kõige olulisem publik, kellele ma mängin

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Pianist Tähe-Lee Liiv rääkis saates "Hommik Anuga", et tema jaoks on kõige olulisem publik, kes on soe, tahab tema kontserdile tulla ja elab kaasa. Liivi sõnul tunneb ta, et Eesti ühiskonnas kasvab huvi ja toetus noortele tegijatele, kes tahavad pürgida kõrgele.

"Mu elu näebki välja selline, et esmaspäevast kolmapäevani olen Londonis ja neljapäevast pühapäevani Berliinis. Londonis asuv kool teab, et ma õpin teises muusika kõrgkoolis ka, neile ma olin sunnitud seda ütlema, aga Berliinis ei teata ja ma loodan, et ei saada teada ka. Berliini kool on niivõrd väike erakool, kus käib kokku umbes sada inimest ja oli hirm, et kui keegi saab teada, et ma käin ühes suuremas muusika kõrgkoolis ka, siis miks ma üldse tahan Berliini koolis õppida," nentis pianist Tähe-Lee Liiv, kelle eesmärgiks on laialdasem rahvusvaheline karjäär.

"Minu jaoks on oluline publik, kellele ma mängin. Publik, kes on soe, kes tahab tulla ja elab kaasa. See on minu jaoks kõige olulisem," sõnas Liiv, kelle lemmikheliloojad on Bach ja Pärt.

Liivi sõnul toetab teda nii kodune tugi, mida talle annavad tema vanemad ja vanavanemad kui ka kultuuripartnerluse sihtasutus, kes toetab noori tegijaid. "See kõik on olnud tohutult suureks abiks. Tunnen, et see tugi ja huvi Eesti ühiskonnas justkui kasvab, et panna õlg alla noortele, kes tahavad pürgida kõrgele. Samamoodi on Eesti publik väga hea publik, kes tahab toetada ja ostab toetajapileti," tõi Liiv välja.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

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