11-aastane talendisaate võitja Mai Ringo: mind kõnetavad tõsised laulud

Kanal 2 talendisaates tõsise sisuga laule nagu "Külmale maale" ja "Musta pori näkku" laulnud 11-aastane Mai Ringo rääkis "Ringvaates", et nende lauludega saab ta oma emotsiooni otse kuulajani viia. Mai sõnul ütles lasteaia muusikaõpetaja tema kohta, et see laps on lavale sündinud.

Talendisaates "Laul versus tants" krooniti võitjaks 11-aastane Mai Ringo. "Hommikul oli tähtis tunne ärgata," tõdes Mai.

Mai lemmikartist on Lady Gaga. "Tal on väga hea vokaal. Mulle meeldib see muusika, mida ta loob ja tema kostüümid on väga erilised."

Mai meenutas, et kui ta väiksem oli, siis tema lasteaia muusikaõpetaja ütles ühe lause: see laps on lavale sündinud. "Sealt tuli see, et mu vanemad olid üllatunud. Minu vanemad ei pea viisi. Kui oli koroona karantiin, siis ma tegin neile kodus kontserte ja müüsin päris raha eest sinna pileteid," meenutas Mai.

Lugusid aitab valida pere ja lauluõpetaja Maiken. "Tõsised laulud kõnetavad mind seepärast, et need jäävad inimestele meelde. Tõsise lauluga laulad end kuulaja südamesse. Kui ma esitan seda lugu, siis näen publikut ja tahan emotsiooni viia otse nendeni, unustan ära, et äkki keegi mõtleb, et miks ta nii selle laulu sees on. Ma unustan ära kõik muu peale laulmise," tõdes Mai.

Sünnipäevaks sai Mai endale DJ-puldi ja talle meeldib house-muusikat miksida. "Aga tantsida ma üldse ei oska," muheles Mai.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Grete Lõbu

