Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

Tanja Mihhailova-Saar rääkis saates "Hommik Anuga", et pärast lahkuminekut abikaasa Mikk Saarest tõmbus ta avalikust elust veidi tagasi ja tegi muusika kirjutamisse pausi. Tanja sõnul tuleb rasked hetked lihtsalt üle elada ja nüüd hakkab elu jälle ülespoole minema.

"Mul on oma koht, minu kloostriseinad on minu kodu, ma alati puhkan seal ennast välja. Selliseid hetki on, kus tahad koduseinte vahel olla. Mulle sobib vahel natuke aega üksinda olla, aga mitte kaua, ma olen muidu väga seltsiv inimene," ütles laulja ja laulukirjutaja Tanja Mihhailova-Saar. "Natuke aega oli keerulisem periood, nüüd hakkab taas ülespoole minema. Ametlikult ma olen veel Tanja Mihhailova-Saar, aga enamjaolt kutsutakse mind lihtsalt Tanjaks."

Möödunud aasta maikuus teatasid Tanja ja Mikk Saar, et lähevad lahku.

"Mind aitas see, et kõik etapid on vaja läbi elada. Kui oled kurb, oledki kurb, kui tahad nutta, siis nutad, kõik emotsioonid peab välja elama. Käi ringi, reisi, veeda aega sõprade ja perega. Rasked hetked on vaja lihtsalt üle elada," kirjeldas Tanja, kuidas ta keerulise perioodi üle elas.

Tanja sõnul tuli sel ajal ka muusika kirjutamisesse paus. "Tahtsin albumi välja anda aga tundsin, et ma ei ole selles kohas, et tahaks midagi teha. Nüüd tuli mu muusa tagasi, hakkasime töötama albumi kallal," nentis ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Natuke olen kaotanud ka kaalu kui raskem periood oli ja kuna poeg Teodor läks kooli, tekkis mul veidi rohkem ka vaba aega, hakkasin trenni tegema. Rohkem vaatan ka seda, mida ma söön, aga mingit imeretsepti mul pole, üritan nautida elu nii palju kui saan," tõi Tanja välja.

Tanja unistuseks on kolida kuuks-kaheks Itaaliasse, ta on tegelenud itaalia keele õppimisega. "Mulle meeldib see maa, inimesed, toit, itaalia keele kõla, nende emotsionaalsus, ma olen Toskaana fänn, seal on ilusad vaated ja head veinid," ütles Tanja, kellel on ka mootorrattaload olemas. "Ma ei ole hull mootorrattatšikk, ma olen pigem turvalise, väiksema mootorratta tüdruk, kellele meeldib rahulikult kulgeda. Sõidaksin Toskaana väikestel teedel."

Mikk Saare ja Tanja kaheksa-aastane Teodor peab väga hästi viisi aga ta teatas oma emmele ja issile, et teda muusika absoluutselt ei huvita. "Talle meeldivad loomad-linnud-putukad-dinosaurused. Ta käib loodusringi."

Tanja nentis, et tõmbus vahepeal avalikust elust natuke tagasi, aga ta ei ole kuskile ära kolinud. "Kirjutan praegu rokikamat muusikat ja mulle meeldib väga kantrimuusika."

