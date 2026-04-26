Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

Sünoptik Ele Pedassaar-Poschlin rääkis saates "Hommik Anuga", et muusikaga on ta tegelenud palju kauem kui ilmaga ning juba pikki aastaid esineb ta koos poeg Ukoga. Pedassaare sõnul pelgas ta noorena, et ei sobi lavale, aga nüüd tundub lava turvaline koht, kus olla.

"See ongi televisiooni suur fenomen, et ükskõik kuhu ka ei läheks, igal pool oled täiesti omainimene," ütles sünoptik Ele Pedassaar-Poschlin.

"Põhikooli ajal kui ema koolis ilmaloenguid käis andmas, siis küsiti minu käest, et mis ilm tuleb," muigas Ele poeg Uko Poschlin. "Nüüd enam ei küsita, sest ma ei ütle enam, kelle poeg ma olen."

Muusikaga on Ele tegelenud lapsepõlvest saadik. "Olen oma loomult hästi tagasihoidlik, ma mõtlesin, et ma ei sobi lavale," meenutas Ele, miks temast muusik ei saanud.

"Muusikakoolis käimine tundus alguses sunniviisiline, kui mind koori pandi," nentis Uko, kes täna tegutseb muusikuna.

Algul käis Ele esinemas oma sõbrannaga, aga kui sõbranna ära kolis ja talle ikka esinemiskutseid tuli, ei raatsinud ta ära öelda. "Täna on mu sõbranna Tallinnasse tagasikolinud ja Ukol ei ole enam nii suurt koormust kui tal vahepeal oli," nentis Ele.

Nad mängivad muusikat seinast-seina, oleneb, millisele sündmusele kutsutakse. "Viimasel ajal mängime hästi palju rahvamuusikat," tõdes Ele.

1994. aastal osales Ele ETV saates "Kaks takti ette". "Ma olin siis 17-aastane. Tol aastal võitis Tiiu Tulp. Katrin Pärn osales ka sel aastal."

"Emad, pange pojad poistekoori, saate sealt džentelmenid tagasi. Sealt saab puhta hingega inimesed, kes tajuvad, mis on õige ja mis vale," nentis Ele.

Esinemisrepertuaari valib enamjaolt Ele.