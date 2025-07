Tanja Mihhailova: elu läheb üles ja alla, aga oluline on positiivne olla

Laulja Tanja Mihhailova meenutas Vikerraadio saates Kristjan Hirmole antud intervjuus, et kuigi viimasel aastal on ta ellu ka raskemaid aegu toonud, on oluline positiivset meelt säilitada.

Muusikakarjääri alguses oli Tanja Mihhailova jaoks määrava tähtsusega ansambel Nightlight Duo, kus ta jagas lava Ly Lumistega. "Tänu sellele ansamblile ja nendele lauludele, mille Sven (Lõhmus - toim) on kirjutanud, on mul au täna siin olla. Ilma selleta oleks võib-olla täitsa teistsugune teekond."

Sel detsembril astub Nightlight Duo taas publiku ette, kui laulukirjutaja Sven Lõhmus 30. tööjuubelit peab. "Sven on väga paljudele artistidele väga ägedaid hitte ja lugusid kirjutanud. Me oleme üks nendest. Kuigi mõned aastad tagasi astusime tema juubelil üllatusesinejatena üles, siis avalikult me ei ole esinenud üle 20 aasta," rääkis Mihhailova.

Praegu keskendub ta peamiselt esinemistele oma bändiga, kuid teeb koostööd ka teiste muusikutega. Mõned aastad tagasi lahkus ta bändist The Swingers. "Ma teen ka palju õhtujuhtimisi ja kui samal üritusel astub üles ansambel The Swingers, siis ma hea meelega esitan nendega paar laulu. Me saame siiani hästi läbi ja suhtleme väga tihedalt ja käime koos puhkusel," lausus ta.

Tänavune suvi on laulja jaoks olnud töine ja tegus. "Mul on sel suvel väga palju tööd, mille üle on mul väga hea meel, sest alati on ju see, et kui sa oled vabakutseline, siis on, nagu on – kui kutsutakse, lähed ja teed, ei kutsuta, siis ei esine. Aga sel suvel on tõesti palju tööd olnud," rõõmustas ta. "Mulle meeldivad väga erinevad kohad. Õnneks on suvel väga palju erinevates kohtades esinemisi. Kui me sügisel ja talvel oleme pigem Tallinnas ja Tartus, vahel Pärnus, siis suvel on teistmoodi. Ühel nädalal sõidad Pärnumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis. Saab näha nii palju ilusaid kohti ja vahel saab ööseks jääda. Töö ja reisimine käivad käsikäes."

Kuigi talle on varem tehtud mitu pakkumist välismaale karjääri tegema minna, naudib Mihhailova Eestis olemist. "Mulle meeldib väga Eesti. Mulle meeldib väga siin esineda. Mulle meeldib, et ükskõik, millises Eesti otsas sa oled, koju jõuad ikka õhtul, võib-olla välja arvatud Saaremaal. Eks elu läheb nii, nagu ta läheb. Mingi aeg sa teed otsused. Pakkumisi on tehtud, aga kas ei tundunud turvalisena või kuidagi ei tundunud, et õige otsus oleks minna mujale," meenutas ta.

Laulja ütles, et tunneb end oma töös väga hästi. "Ma olen väga õnnelik inimene, et ma saan teha seda tööd, mida on raske tööks nimetada, kuigi see ei ole lihtne," rõhutas ta. "Elu läheb üles ja alla. Viimasel aastal on asju juhtunud, aga ma üritan igas asjas positiivseid aspekte otsida ja mulle meeldib ikka mõelda, et asjad mitte ei juhtu sinuga, vaid sinu jaoks, ehk siis on kas õppida või mujale paremasse kohta minna. Oleme positiivsed."