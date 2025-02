Tanja Mihhailova-Saar: eelmine aasta oli täis väljakutseid ja õppetunde

Tanja Mihhailova-Saar rääkis Vikerraadios, et eelmine aasta oli tema jaoks täis väljakutseid ja õppetunde. Äsja uue loo "Sinu sõnad" välja andnud lauljanna sõnul peaksime olema oma sõnadega väga ettevaatlikud, sest me kunagi ei tea, kuidas need teisele inimesele tegelikult mõjuvad.

"Mul on läinud hästi ja ka kummaliselt. Eelmine aasta oli väga imelik aasta mu jaoks. Oli palju väljakutseid, õppetunde ja kummalisi seiku. Oli ka häid hetki muidugi," tõdes Tanja Mihhailova-Saar Vikerraadios. "Aasta hakkas ka jälle imelikult. Jäin haigeks, sest detsember oli nii tihe ja stressirohke."

Mihhailova-Saar rääkis Vikerraadios, et poeg Teodor läheb sügisel 1. klassi ning praegu ootavad nad koolilt kinnitust, kas pojal õnnestus pääseda soovitud kooli. "Paanitsenud me sellepärast ei ole. Kõik me oleme tulnud riigikoolidest ja kõik on hea ja tore," lisas Mihhailova-Saar ning tõi välja, et Teodorit huvitab väga loodus.

"Ta on täiesti loomade fänn. Vaatamata sellele, et ta suhtleb väga palju artistide ja muusikutega, käib meiega igal pool kaasas, peab väga hästi viisi, aga teda hetkel ei tõmba see muusikamaailm, aga alati tahab ta minna loodusringi, ja ta ütles, et tahab saada kas loomaaia pidajaks või paleontoloogiks," ütles Mihhailova-Saar, öeldes, et poja pärast oli ta sunnitud ära õppima erinevate dinosauruste nimed.

Mihhailova-Saar õpib ise äpi vahendusel itaalia keelt. "Mul on väiksemat sorti unistus elada kunagi kuuke-poolteist mõnes Itaalia väikelinnas," lisas ta.

Lauljannal ilmus hiljuti uus lugu "Sinu sõnad".

"Kirjutasin selle loo juba mõnda aega tagasi, see oli mul sahtlis. Eelmise aasta lõpus hakkas mulle tunduma, et nüüd ma tahan selle loo välja anda, sest eelmine aasta oli mu jaoks väga kummaline, oli palju situatsioone, kus inimesed rääkisid enne kui nad mõtlesid või üldse ei mõelnud. Lugu räägibki sellest, et sõnadel on hästi palju võimu. Me kunagi teise pähe ei näe ja ei tea, palju see teist inimest mõjutab," sõnas Mihhailova-Saar. "Hea on aeg-ajalt endale meelde tuletada, et oleme hellemad, inimlikumad, lahkemad, positiivsemad ja kasutame sõnu õigesti."

Ta saatis demo Eric Kammistele, kellele lugu meeldis. "See oli meie esimene koostöö Ericuga laulu suhtes, lava oleme temaga ikka jaganud," täpsustas Mihhailova-Saar.