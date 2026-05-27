Tanja Mihhailova: mul on juba igatsus teatri lõhna järele

Foto: Ken Mürk/ERR
Laulja ja näitleja Tanja Mihhailova rääkis "Ringvaates", et ta juba igatseb teatri lõhna järele, sest sel reedel lõpeb muusikali "Nunnad hoos" kuus aastat kestnud lavatee. Mihhailova sõnul olid tal juba eelviimastel etendustel pisarad silmas.

Vanemuise muusikal "Nunnad hoos" on laval olnud kuus aastat. "Minu karjääris on see olnud küll kõige pikemalt mängukavas olnud muusikal, tavaliselt on muusikal üks-kaks hooaega," nentis Tanja Mihhailova, kes kehastas muusikali peategelast. "Mina sellest veel ära tüdineda ei jõudnud. Ma juba igatsen teatri lõhna järele."

"Kui nüüd Vanemuises on viimane etendus, siis kindlasti tulevad pisarad ka," tõdes Mihhailova. "See lavastus oli minu esimene koostöö soome lavastaja Samuel Harjannega. Kõige rohkem ma jään igatsema Vanemuise inimesi, kes on nii toredad. Eelnevalt ma olen mänginud natuke raskema ja kurvema sisuga tükke, "Nunnad hoos" on lustakas, lõbus, energiline ja naljakas, aga lõpus saab natuke nutta ka," tõdes Mihhailova.

Suvel astub Mihhailova üles Tõrva ooperipäevadel. "See on nii tore, et mind sinna kutsuti, aga ma ei laula ooperit, seda ei tasu karta. Mina laulan James Bondi muusika galaõhtul."

Augustikuus esineb ta bändiga kantrifestivalil. "Ma väga tahaks tegeleda oma albumiga, mis peaks sügisel valmis saama. Suvel sellega ka tegeleme, siis on aega kirjutada ja salvestada," tõi Mihhailova välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Grete Lõbu

