Reet Linna: mulle ei meeldi "Saaremaa valssi" laulda

Jaanipühade lähenedes rääkis Reet Linna "R2 Hommikus", et jaanipäeval tõmbavad rahva hästi käima erinevad mereteemalised laulud. Seejuures tunnistas Linna, et armastatud jaanipäeva lugu "Saaremaa valssi" talle endale esitada ei meeldi.

Kuigi tavaliselt on Reet Linna käinud jaanide aegu ikka kuskil esinemas, siis tänavu otsustas ta väga teadlikult pakkumistest ära öelda. "Ma ütlesin, et ei, lähen oma perega jälle saarele," märkis telelegend. Muidu on Reet Linna jaanipäeva repertuaari aga alati kuulunud näiteks Fixi poolt kuulsaks lauldud Hando Runneli sõnadele kirjutatud "Jaanipäev". "Seda lugu saab laulda vaid üks kord aastas. Ta oli väga osavalt kirjutatud, nii lihtsa viisiga, hästi meeldejääv ja kergesti kaasalauldav. Üsna ruttu läks ta hitiks," rääkis Linna.

Jaanipäeva kui sellise tähendus on Linna arvates ka ajas muutunud. "Jaanipeost on saanud natuke selline suur küla-, kui mitte öelda, et joomapidu. Natuke on muutunud see väärtus, ei ole enam see, mis on Runneli luuletuses," märkis ta.

Legendaarses muusikasaates "Horoskoop" kõlanud laulud on samuti siiamaani populaarsed, ka noored laulavad neid valjult kaasa. "Hästi palju käin praegu rahva hulgas ja ma näen, kuidas noored inimesed laulavad ikka ja jälle "Horoskoobi" laule. Seal on need meloodiaid kuidagi lihtsamad, ja sõnad on ikka "sulle-mulle" nii nagu ka täna kirjutatakse tekste, enam-vähem kõik on sellised. Need (Heldur) Karmo tekstid ei ole kuidagi piinliik kuulata ja meelde jäävad ka hästi. Ma arvan, et tänapäeva lood on minu jaoks natuke liiga teadlikult konstrueeritud," sõnas Linna.

Reet Linna juhtis populaarset ETV saatesarja "Laulge kaasa", millega käidi Eesti erinevates paikades rahvaga koos tuntuid laule laulmas. "Tänases päevas liituks hästi palju Taukari laule, sest need jäävad sul meelde, need on nagu kõrvaussid, siis vahetevahel paneks isegi (Tommy) Cashi sinna vahele ja Trafficul on sellised laulud, mis jäävad meelde. Natuke võiks see pilt muutuda küll," rääkis Linna, missuguseid lugusid praegu saadet tehes võiks lisada.

Jaanipäeva hittide sekke kuuluvad aga loomulikult ka veel Valgre "Saaremaa valss", Vinteri "Majakene mere ääres" ja Makarovi "Ei meelest läe mul iial". Jaanipäeval sobibki Linna arvates laulda just mereteemalisi laule, sest need tõmbavad kaasa hõljuma. "Need on jaanipäeval sellised, mis peale Fixi loo kõnetavad inimesi ja kaasa laulma panevad," sõnas ta.

"Saaremaa valsi" ei meeldi Linnale endale aga esitada. "Lugu on väga hea, aga minu meelest on see meeste lugu. Mina laulaksin suvelaule pigem, võib-olla võtaks sinna mõned "Horoskoobi" lood," rääkis Linna ja märkis, et minema ei lasta teda lavalt laulmata lugu "Paljugi võiks öelda veel". "Siis ma näen, kuidas prouadel silmad lähevad veekalkvele, seda ma olen näinud," lisas ta.