Keelesõber Reet Linna: räägime Eestis inimestega eesti keeles

Reet Linna rääkis "Terevisioonis", et keelesõbra programmi kaudu leidis ta endale uue sõbra ning tõdes, et inimesega peaks rääkima selle riigi keeles, kus ta elab. Reeda keelesõbra Natalia Ermakova sõnul andsid talle kohtumised Reedaga väga palju innustust ja inspiratsiooni eesti keelt õppida.

"Mulle helistas Katja, et käiku läheb Integratsiooni SA keelesõbra programm, kus erinevast rahvusest inimesed saavad kokku ja räägivad omavahel eesti keeles. Ma kaua ei mõelnud, sest see pakkumine tundus nii põnev," ütles telesaatejuht ja keelesõber Reet Linna. "Õnneks sattus mulle väga hea paariline, keda ma oleksin pidanud õpetama, aga seal ei olnud midagi õpetada."

"Tulin Tallinna Ülikooli õppima, eesti keelt olen õppinud kaheksa kuud," ütles eesti keele õppija Natalia Ermakov, kelle emakeel on ersa keel. "Kogu aeg mõtlesin sellele, et oleks mul inimene, kes natuke vestleks minuga tavalistel teemadel."

Ersa keelt räägib Ermakov oma lastega ning Eestis on ka väike ersalaste kogukond, kes on tulnud siia töötama või õppima. "Koolis olid mul pooled ained ersa ja pooled ained vene keeles."

"Kõige hullemad on käänded ja ma-tegevusnimi. Need on kohad, kus ma paar korda ütlesin, et oot-oot, see ei ole nii," nentis Linna. "Me vestleme väga palju erinevatel teemadel. Räägime kultuurist, igapäevaelust, pereelust, kommetest. Ma kuulasin suu lahti, kui ta rääkis oma rahva kommetest. Minu jaoks oli see väga põnev. Mitte ainult Natalial ei olnud kogemus õppida eesti keelt, vaid pigem mina sain endale uusi teadmisi."

Kohtutakse iga nädal üks kord. "Ise lepime kokku, kas kohtume silmast silma, räägime telefonitsi või kirjutame e-kirju," tõdes Ermakov.

Linna sõnul peaksid keelesõbrad rohkem käima koos kultuuri nautimas. "Praegu on meil õhus ühine teatrisse minek. Mina võin küll öelda, et tänu sellel projektile sain mina uue sõbra."

"Reedaga on alati huvitav, ta on lihtne ja soe, meie kohtumised läksid väga hästi," on Natalia väga tänulik.

"Meil ei tekkinud pinget," lausus Linna. "Mulle väga meeldis, et sain talle ka nõu anda. Oma ameti pealt sain talle isegi nõu anda, kui ta läks teise telekanali telesaatesse," lisas Linna.

Kohtumised Reedaga andsid Natalia sõnul talle väga palju innustust ja inspiratsiooni.

"Me peame rääkima inimestega selles keeles, kus inimene elab. Kui vene rahvusest inimene elab Eestis, siis peame temaga rääkima eesti, mitte vene keeles," nentis Linna.