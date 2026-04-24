Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

Üle kümne aasta Endla teatris koosseisulise näitlejana töötanud Sander Rebane tegi eelmisel aastal karjääripöörde ja asus turundus- ja kommunikatsioonijuhina tööle Tallinna Linnateatrisse. Sel eedel annab ta Endlas oma viimase etenduse. "See on selline märgiline nädal," tunnistas ta "Ringvaates".

"Mulle meeldib, kui asjadel on algus ja lõpp. Ja see võib-olla ilmestab ka seda sama albumit, mis koosneb viie aasta jooksul tehtud demodest. Kuna ma olen hakanud vaikselt eestikeelset muusikat tegema, siis ma tahaks ingliskeelsele muusikale punkti panna. Nii et see, mida ma praegu siin teen, on järjekordne punkt. Reedel tuleb siis teatri mõttes üks punkt. Ma olen tegelikult väga õnnelik selle üle, et ma neid punkte panen."

Kurbust Rebane viimase etenduse eel ei tunne. "Imelik oleks, kui ma oleks kurb. Siis ma ei oleks seda valikut teinud. Ma tegin selle valiku ikkagi selle pealt, et ma tundsin, et ma tahtsin edasi liikuda," avas ta ja rõhutas, et näitlejaks jääb ta ikka edasi. "Ega sa ei lõpeta kunagi näitleja olemist. Ega see ei kao mitte kunagi mu juurest ära. See, et ma praegu ei taha õhtust õhtusse lava peal olla, on üks asi. Aga ega see ei kao mitte kuskile ära."

Vabal ajal meeldib Rebasele muusikat teha. Oma loomingut annab ta välja nime all Sass. Ta julgustas kõiki, kes soovivad muusikakooli hariduseta muusikat teha, et tänapäeval on võimalik ka täiskasvanuna katsetama hakata.

"Mina olin 30-aastane, kui ma hakkasin muusikat tegema. Mul oli natukene selline tunne, et tahaks midagi teha. Siis ma võtsin kätte ja õppisin ära. Lõpuks läksin Otsa-kooli ja õppisin Taavi Paometsa juures. Kõike on võimalik õppida, kõike on võimalik teha, need vahendid on tänapäeval olemas, lihtsalt olge loomingulised ja laske minna," lausus ta.

Suurtest staadionikontsertidest Rebane ei unista. Tema väike soov on kasvõi ühe korra live teha.

"Ma teengi seda sellepärast, et see on minu jaoks väljaelamise koht. Looming üldse on väljaelamise koht. Ma ei taha, et see oleks mulle töö. Ma tahan, et see oleks selline asi, et ma aeg-ajalt tulen siia ja ütlen, et tuli üks väike album välja ja ma olen saanud lustida," avas ta.