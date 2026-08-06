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Päästeametnik: lapsi ma SUP-lauaga merele ei saadaks

Vikerraadio
Foto: Kristian Kruuser
Vikerraadio

Rebecca Charlotte Rebane Päästeameti Põhja päästekeskusest rääkis Vikerraadios, et lapsi ta üksinda SUP-lauaga merele ei saadaks, ka siis, kui vanemad ise on kaldal. Rebase sõnul on lauaga merele minnes esmatähtis päästevest korralikult selga panna ja jalavõru laua külge kinni.

"Inimesed alahindavad ennast, SUP-laud tundub väga turvaline asi, mis vee peal on ja ei kasutata piisavalt päästevarustust. Päästevest peab olema korrektselt seljas, muidu sellest pole kasu ja jalavõru, mis SUP-laua küljes on, peab kindlasti olema jala küljes," ütles Rebecca Charlotte Rebane Päästeameti Põhja päästekeskusest

Sageli kutsutakse appi ka siis, kui mingid ujuvvahendid on läinud triivima. "Populaarsed on ka täispuhutavad madratsid ja roosad flamingod, millega tehakse toredaid pilte. Inimesed ei teadvusta endale ohte. Ka mootoririkked paatidel ja jetidel on sagedased," sõnas Rebane.

Kui oled lastega randa läinud, ei tohi telefonis istuda. "Mida mina kahjuks rannas tähele olen pannud, et minnakse lastega randa ja tekib see moment, et nüüd ma saan korraks puhata ja telefon võetakse kätte. Piisab minutist-kahest, kui asi on väga ohtlikuks läinud. Mina olen oma lastele öelnud, et kui me lähme koos randa, siis vaadake, et emme telefonis ei oleks. Nad on selles osas väga tublid," tõi Rebane välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuhid Margit Kilumets ja Sten Teppan

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