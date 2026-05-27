Unibet Arena juht Siim Ammon: on äge, et juletakse teha Eesti produktsioone

Unibet Arena tegevjuht Siim Ammon rääkis Vikerraadios, et on väga äge, et korraldajad julgevad teha suuri Eesti produktsioone ja saal on rahvast täis. Ammoni sõnul saab suvel hoo sisse ka Unibet Arena kvartal, mis kontserdipaigana avastati täiesti juhuslikult.

"See Unibet Arena kvartali idee tuligi natuke naljalt. Meil oli korraldaja, kes ütles, et ta tahab meie maja taga parklas üritust korraldada ja meie mõtlesime, et kuidas saab maja taga laadimisuste ees asfaldil kontserti korraldada. Ta tegi kontserdi ära ja siis hakkasime juba meie ka uskuma, et kui sinna natuke panna raha sisse ja teha seal ägedaks, siis võib tekitada sinna atmosfääri, et sa ei ole maja taga laadimisuste ees," kirjeldas Unibet Arena tegevjuht Siim Ammon.

Tallinn Rock Festival, mille peaesineja on Scorpions, toimubki nüüd kahel laval, nii maja sees kui väljas. "Augustikuus astub seal üles The Cure. Nii et väga korralikud nimed kohas, mida seni olemaski pole olnud," tõdes Amman.

Ammani sõnul on tore, et korraldajad julgevad teha Eesti produktsioone. "Meil oli just Anne Veski soolokontsert ja "Romeo ja Julia" muusikal, tuleb Sven Lõhmuse juubelishow. See on äge, et meie väiksel turul lüüakse jalg maha ja tehakse üks suur asi, mis on artistide karjääris väga suur etapp, et ma teen suure areeni kontserdi ja saalid on rahvast täis," nentis Amman.

Akustika on saalis küll nõudlik, aga kõik sõltub lõpuks sellest, millist helitehnikat kasutatakse ja kes on helipuldis. "Saal vajab oskuslikku meest pulti," tõdes Amman.