X!

Karmo Kivi: coach aitab näha iseenda pimenurkasid

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Coach Karmo Kivi rääkis "Ringvaates", et tema aitab näha teise inimese pimenurkasid ja kiiremini soovitud tulemusi saavutada. Coach'i abi vajanud Pille Lõugase sõnul ei juhtu asjad võluväel, vaid sa hakkad neid võimalusi lihtsalt paremini märkama.

"Coach on inimene, kes aitab sul näha enda pimenurkasid. Me oleme nii harjunud oma mõtetega minema ja ei märka, mis meie ümber toimub ja mis võimalused elus meie ümber üldse olemas on," ütles coach Karmo Kivi, kes astub üles Kaupo Kruusiaugu uues dokfilmis "Coaching tavalisele inimesele".

Samuti selles filmis üles astuv Pille Lõugas on oma elus coach'i abi kasutanud. "Sain teada, et sellest on tegelikult kasu," tõdes Lõugas.

Kivi kasutas ise coach'i teenust 2016. aastal, kui ta oli neli aastat ettevõtlust teinud ja ei näinud soovitud tulemust. "Mina kasutasin Bob Proctori abi, kes on tuntud filmist "The Secret". Lendasin New Yorki, saime seal kokku ja lõime käed. Tegin temaga koostööd 2022. aastani, mil ta meie seast lahkus," nentis Kivi.

"Kui mõtled, et midagi tahaks, siis hakkad märkama ka mingeid võimalusi. Tegelikult on nii, et kui sa maksad, tekib sul vastutus ka enda ees," vastas Lõugas küsimusele coach'i väga kalli tunnihinna kohta.

Filmis tõi Lõugas välja, et tahab saavutada majanduslikku vabadust ja tema sissetulek võiks olla 20 000 eurot.

Lõugase isiklik sissetulek selleni veel ei küündi, aga firma sai loodud ja vabadus tuli. "Ma võin küll öelda, et elan täna oma parimat elu. Eesmärk pole ju rahas, vaid elada elu, mida sa tahad. Kui sa selle välja mõtled, hakkavad võimalused ka tulema. Mitte võluväel, aga hakkad neid võimalusi lihtsalt märkama," nentis Lõugas.

"Coach on nagu kiirendi, kes aitab kiiremini soovitud tulemusi saavutada. Kui teeme apsakaid, ja neid me teeme ettevõtlusega alustades väga palju, siis võivad need meile kalliks maksma minna," tõdes Kivi. "Nõudlus coach'ide järgi on meeletu."

Lõugase sõnul on mõnedel käehoidmist rohkem vaja. "Mul on nüüd tööriistad olemas ja ma pöördun nende juurde kogu aeg tagasi, aga kui tahta jõuda mingile järgmisele tasemele, siis võib coach'i abi jälle vaja olla," sõnas Lõugas.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

Samal teemal

Suur muusikamäng

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

14.10

Mullateadlane: sageli on meie koduaia muld ülehoolitsetud

13.10

Sepo Seeman: tahame ausalt rääkida sellest, mis seisus me oma eludega oleme

14.10

Maitserohke kanapuljongi saab ahjukana kontidest

08:15

Prantsusmaal avati Tiit Marani nimeline naaritsa paljunduskeskus

14.10

Ilona Martson: "Karupoeg Puhh" on sügavale popkultuuri juurdunud

13:20

Ravimtaimeaia perenaine: nõgeses on pool Mendelejevi tabelit sees

08:58

Omapärase koori dirigent: meie lauljate keskmine vanus on 74 eluaastat

14.10

Anu Saagim: Mart Juur oli šokeeritud, et mul on aju

14.10

Üliõpilaste esindaja: ka vajaduspõhise toetusega on keeruline hakkama saada

10:00

Margus Ader: ootamatu kohtumine ilvestega oli ühtaegu erakordne ja hirmutav

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo