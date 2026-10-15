Karmo Kivi: coach aitab näha iseenda pimenurkasid

Coach Karmo Kivi rääkis "Ringvaates", et tema aitab näha teise inimese pimenurkasid ja kiiremini soovitud tulemusi saavutada. Coach'i abi vajanud Pille Lõugase sõnul ei juhtu asjad võluväel, vaid sa hakkad neid võimalusi lihtsalt paremini märkama.

"Coach on inimene, kes aitab sul näha enda pimenurkasid. Me oleme nii harjunud oma mõtetega minema ja ei märka, mis meie ümber toimub ja mis võimalused elus meie ümber üldse olemas on," ütles coach Karmo Kivi, kes astub üles Kaupo Kruusiaugu uues dokfilmis "Coaching tavalisele inimesele".

Samuti selles filmis üles astuv Pille Lõugas on oma elus coach'i abi kasutanud. "Sain teada, et sellest on tegelikult kasu," tõdes Lõugas.

Kivi kasutas ise coach'i teenust 2016. aastal, kui ta oli neli aastat ettevõtlust teinud ja ei näinud soovitud tulemust. "Mina kasutasin Bob Proctori abi, kes on tuntud filmist "The Secret". Lendasin New Yorki, saime seal kokku ja lõime käed. Tegin temaga koostööd 2022. aastani, mil ta meie seast lahkus," nentis Kivi.

"Kui mõtled, et midagi tahaks, siis hakkad märkama ka mingeid võimalusi. Tegelikult on nii, et kui sa maksad, tekib sul vastutus ka enda ees," vastas Lõugas küsimusele coach'i väga kalli tunnihinna kohta.

Filmis tõi Lõugas välja, et tahab saavutada majanduslikku vabadust ja tema sissetulek võiks olla 20 000 eurot.

Lõugase isiklik sissetulek selleni veel ei küündi, aga firma sai loodud ja vabadus tuli. "Ma võin küll öelda, et elan täna oma parimat elu. Eesmärk pole ju rahas, vaid elada elu, mida sa tahad. Kui sa selle välja mõtled, hakkavad võimalused ka tulema. Mitte võluväel, aga hakkad neid võimalusi lihtsalt märkama," nentis Lõugas.

"Coach on nagu kiirendi, kes aitab kiiremini soovitud tulemusi saavutada. Kui teeme apsakaid, ja neid me teeme ettevõtlusega alustades väga palju, siis võivad need meile kalliks maksma minna," tõdes Kivi. "Nõudlus coach'ide järgi on meeletu."

Lõugase sõnul on mõnedel käehoidmist rohkem vaja. "Mul on nüüd tööriistad olemas ja ma pöördun nende juurde kogu aeg tagasi, aga kui tahta jõuda mingile järgmisele tasemele, siis võib coach'i abi jälle vaja olla," sõnas Lõugas.