Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

Kinoteatri ja peaasi.ee korraldatud naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg rääkis saates "R2 Päev", et publiku ette astudes räägib tema läbipõlemisest ja alkoholismist. Rosenbergi sõnul on tema missiooniks samade probleemide käes kannatavatele inimestele ja nende lähedastele kinnitada, et sügavast august on võimalik välja tulla ja elust rõõmu hakata tundma.

Kinoteater ja peaasi.ee koolitasid hulga mehi kirjutama nalju, mis põimuvad vaimse tervise probleemidega.

"Mina nägin kuulutust ja lugesin sealt välja, et Kinoteater ja naljade kirjutamine ja kohe registreerisin end koolitusele. Mul on olnud selle vastu huvi, aga elukeeristes see kadus kuhugi tagaplaanile. Aga ma ise arvan, et nüüd on õige aeg, ja elu mängis mulle selle võimaluse ette," sõnas koolitusel osalenud Rait Rosenberg.

Koolitusel osalenud astuvad nüüd publiku ette ja etendused on väga populaarsed. "Mu lugu on üsna raske, aga ma tunnen ennast vabana. Kui ma julgen sellest rääkida, oma loo inimeste ette tuua, on mul tunne, et keegi ei saa enam mulle midagi teha, olen võitmatu. Minu teemadeks on põhiliselt läbipõlemised ja ohter napsitamine. Ma ütleksin, et räägin alkoholismist ja kuna ma olen sellest läbi tulnud, siis ma loodan, et mõni inimene saalis tunneb kas ennast või enda lähedase ära, ja mind nähes avastab, et sealt on kuidagi võimalik tagasi ka tulla ja rõõmu hakata elust tundma," nentis Rosenberg, kes astub üles naljakavas "Vaimsest tervisest me ei räägi". "See on minu missioon praegu."

"Algul ei olnud meil väga kindlat plaani kohe lavale minna, aga nähes neid mehi, sain aru, et see kindlasti meeldib publikule, sest see on nii naljakas. Kõik mehed tulid oma mõttega koolitusele," ütles peaasi.ee koolitaja Umberto Dorus Geerts. "Kõigil meil on ju raske. Suhted, toimetulek, pere, töö, aga oluline on ka see, kuidas abi otsida ja saada."

Rosenberg tõdes, et vaadates mehi, põlevad väga paljud neist läbi. "Põlevad totaalselt läbi, ja siis hakkavad kooruma tegelikud põhjused, mis selle kõige taga on. Selles mõttes on vaimse tervise esmaabi koolitus väga oluline, et keegi lähedane märkaks. Ei ole vaja kõike maha põletada selleks, et hakata uuesti üles ehitama. Abi on võimalik saada juba varem," selgitas Rosenberg.

"Kõige tähtsam on oma suu lahti ja öelda teisele, et ma märkasin et, ja kas sa tahaksid sellest rääkida. See on juba suur sekkumine, kui keegi märkab, et mul on mure ja hoolib sellest, ja kui sa tahad, on ka valmis sind ära kuulama," nentis Geerts.

Rosenberg meenutas, et teda püüti küll aidata, ülemus suunas ta psühholoogi juurde, aga ta polnud valmis seda infot vastu võtma. "Trotsisin ja mõtlesin, et ma ise saan, aga ei saanud," nentis Rosenberg. "Mul olid kogu aeg tukid püsti ja mul oli moment, kus ma sain aru, et ma ei ela seda hetke enam üle. Ei niimoodi, et ma võtan selle joogi, kui ka niimoodi, et ma ei võta. Sain aru, et olen kadunud mees, et kõik on läbi. Elasin selle sekundi ja minuti ja õhtu ja öö ja hommiku üle ja sellest alates ma ei ole pidanud enam jooma," ütles Rosenberg.