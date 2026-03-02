X!

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

Tele
Robert Linna
Robert Linna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tele

Esmaspäeval, 2. märtsil astub ETV-s saatejuhi rolli Robert Linna, kes võtab uues saatesarjas "Terve vaim" käsile vaimse tervise teemad.

Vaataja kutsutakse esmaspäeviti kell 20 kaasa mõtlema ja proovima näpunäiteid, kuidas lihtsate tööriistade abil vaimset tervist turgutada. Elulisi nõuandeid saab katsetada igaüks nii üksi, kollektiivis kui ka koos pere ja lastega. Saatesarjas tuleb juttu enesehoiust, unest ja puhkusest, toitumisest ja liikumisest, suhetest, harjumustest ja digimaailmas tegutsemisest – pealtnäha teada-tuntud teemad saavad saates uue praktilise vaatenurga, seda koos spetsialistide soovitustega.

"Terve vaimu" saatejuht on seni eelkõige lauljana tuntud Robert Linna, kes asub ka ise uusi harjumusi juurutama. "Sain saate jooksul kinnitust, et vaimne tervis ja selle hoidmine, korrastamine ja treenimine on täpselt sama oluline kui füüsiline tervis. Me ju kõik teame seda: terves kehas terve vaim," tõi Linna välja ühe põhitõe.

Ta tõstis esile ka inimesi, kellega saadet tehes kokku puutus: "Isiklikus plaanis oli just see aspekt kõige lohutavam, kui palju ägedaid spetsialiste meil siin on, kes on valmis inimesi aitama."

Seitsmeosalise saatesarja iga peatükk keskendub ühele teemale ja spetsialistide soovitusi asuvad omal nahal proovima tuntud eestlased. Avasaates tutvustatakse vaimse tervise vundamendikive ja näpunäiteid katsetab omal nahal sprinter Karl Erik Nazarov. Järgmistes saadetes panevad end proovile saatejuht Kristo Elias, laulja Liisi Koikson, dramaturg ja näitleja Laura Võigemast, laulja Heidy Tamme ja perekond Oja.  

Saatesarja "Terve vaim" toimetajad on Maili Metssalu ja Coco Rõõmusaar, režissöör Liis Lindmaa, produtsendid Anatoli Tafitšuk ja Liis Lindmaa. Saate on koostöös Tervise Arengu Instituudiga tootnud Ulm Production.

"Terve vaim" on ETV ekraanil esmaspäeviti kell 20.

Toimetaja: Karmen Rebane

