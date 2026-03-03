Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

Vaimse tervise teemalise saate "Terve vaim" juht Robert Linna rääkis Vikerraadios, et miskipärast on meestel ikka veel ülimalt raske ennast ka oma sõbrale sügavamalt avada ja probleeme tunnistada. Linna sõnul on ta ise mitmeid kordi läbipõlenud ja pannud teatud märke tähele ka oma lähiringkonna sõprade puhul.

"Iga eestlase jaoks on tuttav stress ja ärevus ja kõik, mis sellega kaasneb. Mina kui vabakutseline muusik, mis on emotsionaalselt täiesti bipolaarne elukutse täiesti ebastabiilse töögraafikuga, olen mõnes mõttes ise vaimse tervise saate patsient," muheles ETV uue saatesarja "Terve vaim" saatejuht Robert Linna, kes tunnistas, et on ka ise mitmeid kordi läbipõlenud.

Linna tõi välja, et on vaimse tervise probleeme märganud ka oma lähiringkonna sõprade hulgas. "Eriti meeste omavahelistes sõprussuhetes on nii, et üliraske on minna ja tunnistada, et mul on tegelikult tõesti raske, minna kellelegi ütlema seda, probleemi üldse deklareerida. Minu kogemus siiani on pigem olnud see, et ma panen tähele, et kellelgi tõesti on raske ja endal on ka keeruline minna temaga rääkima sellest teemast. See on hästi tundlik ja tunnetamise maa. Tuleb tunnistada, et elu jooksul on olnud ka neid momente, kus ma tagantjärgi mõtlen, et oleks ma õigel ajal teadnud, et minu sõbral on nii suur probleem, oleks saanud ka mingisuguseid olukordi ära hoida, et probleeme just ennetada," tõdes Linna.

Õnneks on Linna bändikaaslaste puhul nii, et nad on ühel lainel ja suutelised avama ka oma südamed. "Naljakas on isegi tunnistada, et see tänapäeval veel ka tekitab mingisuguse bloki ennast sügavamalt väljendada ja sõbrale ennast avada," tõi Linna välja.

Linna sõnul mõtleb tema suurema pildi peale, sest tahab ka oma lapselapsi näha. "Tahan olla positiivse meelega elujõuline inimene ja seepärast tuleb olla enda vastu mõnikord ka karm ja range. Loodan, et saatesarjast saab häid nippe, kuidas distsipliini teha enda jaoks nii-öelda söödavaks."