Psühholoog Daniel Soomer: huumor aitab raskeid kogemusi uues valguses näha

Dramaturg Paul Piik rääkis Vikerraadios meestele mõeldud naljakirjutamise koolitusest, mis võiks aidata raskete läbielamistega toime tulla. Psühholoog Daniel Soomeri sõnul on fookus meestel eelkõige seetõttu, et neil on suitsiidirisk kolm-neli korda suurem kui naistel.

"Nalja kirjutamine ja kogemine mõjub vaimsele tervisele väga mitmes mõttes positiivselt. Ilmne on see, et kui me naerame, on meil parem olla. Kõigi vestluspõhiste teraapiate ühisjoon on mingi raske kogemuse teise konteksti või teise perspektiivi alt vaatamine," selgitas psühholoog Daniel Soomer.

Dramaturg Paul Piigi jaoks on nali ja naljategemine läbi elu olnud väga olulisel kohal. "Mingites olukordades, mis on olnud ühtpidi rasked või sünged, on huumor aidanud sellest heas mõttes tervelt läbi tulla. Mu isa oli suur naljamees ja kui sattusime olukorda, kus autol läks rehv katki või olime vanema sugulase matustel, siis tema viis seda lahendada oli huumor ja mulle nagu sobis see," kirjeldas dramaturg. "See on üks võimalus pöörata traagiline moment natuke neutraalsemaks."

Meestele mõeldud naljakirjutamise koolituse esimene osa on paaripäevane vaimse tervise esmaabi koolitus. "See mõjub küll maagilise ja müstilisena, aga nalja kirjutamine on kõigile jõukohane," tõdes Piik, kes on seni koolitanud nelja naljakirjutamisgruppi. "Kokkuvõttes on need kirjutamistehnikad ja erinevad harjutused, mis aitavad inimese viia selleni, et ta oskab nalja konstrueerida."

Nali algab Piigi sõnul teatavast liialdusest ja kindlasti isiklikkusest.

"Miks just meestele see koolitus on suunatud, siis eelkõige seetõttu, et suitsiidirisk on neil kolm-neli korda suurem kui naistel. Samas ka ühiskonnarollide tõttu, sest mehe rollis on mõnevõrra keerulisem ennast avada. Kui mehed saavad omavahel olla, saavad nad kuidagi vabamalt neil teemadel rääkida," nentis psühholoog.

Küll aga tõi Soomer välja, et läbielamine või raske hetk võiks olla toimunud minevikus. "Kui praegu on raske aeg või värske trauma, siis seda koolitus otseselt ei toeta."

Oktoobris algav koolitus kestab viis nädalat ja iga päev peab natuke kirjutama. "See võtab suure tüki argipäevast ära ja nõuab püsivust," tõi Piik välja. "Lisaväärtuseks on aga see, et koolitusel osalenud mehed suhtlevad ka hiljem edasi. Vaimses mõttes on see ülioluline, et sul on oma grupp, kellega midagi läbi oled teinud ja kellega võid vabamalt oma igapäevamuresid jagada."

Koolituse kohta leiab täpsemat infot Peaasi.ee veebilehelt.