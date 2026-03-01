Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

Muusik Sissi rääkis saates "Hommik Anuga", et teda on kujundanud sügav valu ja armastus ning tema valik on olla iseendale ja teistele olemas, sõltumata hirmust ja ebakindlast maailmast tema ümber. Sissi sõnul on ta päris palju kartma ja ennast kaitsma pidanud, aga meil kõigil on valik võtta see kaitse maha.

"Ma olen unistanud astronaudiks saamisest, ma armastan kosmost ja mu elu ongi täielik kosmos," ütles muusik Sissi. "Teen muusikat, kunsti, naudin elu ja nüüd tuleb üks projekt välja, mida me oleme oma ringis kutsunud salaprojektiks."

Sündimas on kontsertfilmi salvestus, mis toimub juuni alguses. "Üks kolmandik muusikast, mida ma olen viimastel aastatel kirjutanud. Alguses tekkis soov teha muusikavideod. Võtsin ühendust Peeter Rebasega, kes kuulas mu laule ja ütles: "võiks sind laval filmida ja kui sa juba laval oled, siis võiks ju publik saalis olla ja tundes sind, siis sa tahad ju ära kinkida kõik piletid". Mäletan, et ma istusin klaveri taga ja mõtlesin, et kas see päriselt kõik praegu juhtub," meenutas Sissi.

Muusiku sõnul pole see ju igapäevane, et teed debüütalbumi, lased esimest korda elus suuremal hulgal muusikat välja ja siis öeldakse, et aga teeme seda suures kontsertsaalis ja filmime seda.

"Päeva lõpus me oleme kõik inimesed, kes tahavad elust rõõmu tunda. Ma olen otsustanud, et ma ei taha olla see inimene, kes peab muretsema ja vastutama selle eest, et nüüd raske töö tagajärjel tuleb elu ja raha minuni. Ma olen selle elu maha jätnud. See projekt natuke nagu ongi ka sotsiaalne eksperiment mu jaoks. Ma usaldan iseennast ära tundmaks, kuhu elu mind juhatab. Ma usaldan iseennast teadmaks, et kui asjad lähevad nii nagu ma ei plaaninud, siis kes olen mina ütlemaks, et asjad lähevad valesti. Ma ei tea mitte kunagi piisavalt, et teada, mis on õige ja vale," tõi Sissi välja. "Mina tahan üks samm korraga liikuda, usaldades iseennast selle keskel."

"Valu ja armastus. Sügav valu, mis teeb katki ja valik seda armastada ja valik iseennast mõista, valik olla iseendale ja teistele olemas, sõltumatult hirmust ja sellest, mis maailm minu ümber teeb," nentis Sissi, milline elukogemus on teda kõige rohkem mõjutanud. "Sõltumatult sellest, kuidas mind koheldakse, ma luban endal armastada ennast ja teisi enda ümber, oma unistusi. Ma luban endal elada ilma kaitseta, sest üks asi, mida hirm teeb, see tekitab tunde, et ma pean ennast hullult kaitsma. Ma olen päris palju ennast kaitsnud ja päris palju kartnud. Meil kõigil on valik võtta see kaitse maha."