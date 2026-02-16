Reket: paljusid mu laule on inspireerinud vastamata armastus

Tom-Olaf Urb ehk Reket rääkis saates "Hommik Anuga", et paljud tema lood on inspireeritud vastamata jäänud armastusest. Reketi sõnul on ta kõik valusad ja ilusad emotsioonid pannud oma lauludesse.

"Ma annaksin endale hõbemedali, alati saab paremini, seda tunnet ei ole, et nüüd on kõik tehtud, tõstad medali varna ja eksisteerid. Teatud nälg peab olema, ja on endiselt," ütles Tom-Olaf Urb ehk Reket.

"Mul on hästi hea meel, et sain eelmise aasta sügisel Frederik Küütsilt nööbist kinni ja ideestasime seda, et võiksime teha Reketi loomingut live-bändina ja nüüd olemegi nii kaugel, et meil on kava valmis."

Reket mõtles, mis võiks olla tema järgmine samm ja leidis, et tal on väga palju ilusaid laule, mida võiks bändile seada ja vaadata, kuidas publik vastu võtab.

Paljud laulud, sealhulgas lugu "Üksteist" on sündinud vastuseta jäänud armastusest. "Mingi tunne, mida sa ei saanud vastu. Sa raiud piltlikult peaga vastu seina ja mõtled, et äkki see sein kukub maha, aga ei kuku. Kuhu sa siis oma emotsioonid paned? Mina panin laulu sisse," nentis Reket.

Reket sõnas, et on üles kasvanud oma isa ja onu ehk vendade Tarmo ja Toomas Urbi muusikaga, mis väga palju rääkis inimestevahelistest suhetest. "Või poeesia, mis rääkis loodusest, mis nad on lauludeks ümber tõlgendanud. See, kust ma tulen, ongi minu isa muusika, lihtsalt žanr on muutunud, aga äkki see liigub läbi bändi sinna tagasi, ja lõpuks ma olen folklaulja, kes teab," muheles Reket.