100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

Saates "Hommik Anuga" käis külas 100-aastane Selma Naber, kes kinnitas, et ta on ristsõnade sõltlane, püüab pidevalt kodus ka võimelda ning pole juba aastakümneid alkoholi võtnud.

Selma Naber selgitas, et 100. sünnipäeva puhul ei soovinud ta endale mitte midagi. "Ma olen üksinda jäänud oma perekonnast, olin perekonna teine laps, kokku oli meid viis tükki," ütles ta ja lisas, et nende perekond oli väga töökas. "Me olime põllutöölised, meil oli küll omal ka väike majake ja paar hektarit maad seal juures, aga talu meil ei olnud."

Praegu elab Selma Naber üksinda. "Ma olen ristsõnade sõltlane, iga päev lahendan, palju lahendan," kinnitas ta ja lisas, et ta võimleb ka kodus. "Eks neid hädasid ja muresid on väga palju olnud, mees suri enne, kui ta pensionile jõudis, poja matsin varsti juba 16 aastat tagasi."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: KenMürk/ERR

"Ega muuta ei saa me midagi, mis on juhtunud, kui rasketest päevadest räägid, siis tikub ikka klimp kurku tulema, sest ega lapse matmine on kõige valusam asi, mis maailmas on," sõnas ta.

Kõige tähtsamad asjad elus on töö, tervis ja korralik perekond, kellega sa suhtled. "Sellist kõrtsisuhtlemist mina ei ole kunagi tahtnud," ütles ta ja lisas, et pidudel alkoholi ikka pakuti, aga ta ei soovi seda mitte üks raas. "Mul oli isegi üks selline juhus, et üks kaastööline sai preemiat, kutsus meid kohvikusse ja tegi meile magusaid jooke välja, ma mõtlesin, et magusat võib võtta, aga ma jäin nii purju ning öösel mul oli kõht lahti, oksendasin ja pidin peaaegu ära minestama, siis ma vandusin, et olgu see viimane kord."

Viimati võttiski Selma Naber alkoholi noorena, praegusel ajal aitab teda pingelisel hetkel mõni hea kontsert telekast. "Need aitavad kohe, aga ka see, kui mõnd anekdooti loed, ristsõnadest saab tihtipeale sellise toreda anekdoodi, et lust on kohe vaadata."

Surma 100-aastane naine ei karda. "Selleks peab valmis olema, ma ainult palun, et kui ta tuleb, siis tulgu nii, et tulnud on, et ma voodisse ei jää lamama, voodis lamada ei taha, siis tuleb tahes-tahtmata soov surra, seda ma ei taha."

"Eestile soovin ma seda, et kõik teaksid, et vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb ka natukene kannatada," rõhutas ta ja lisas, et vabadust peab igal juhul hoidma.

