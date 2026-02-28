VIDEO ja GALERII | Anne Veski sai toreda juubeliüllatuse osaliseks

Tallinna vanalinnas asuvasse restorani kogunes juubilar Anne Veski üllatuseks ETV esindus eesotsas Marko Reikopi ja Karmeli Killandiga ning kontserdikorraldaja Live Nation tiim koos Jüri Pootsmanni ning Koit Toomega.

Jüri Pootsmann ja Koit Toome astuvad üles märtsis toimuvad suurel Anne Veski juubelikontserdil.

ERR elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi soovis juubilarile õnne kogu rahvusringhäälingu poolt.

"Järjest rohkem jääb vanus ainult numbriks passis, sest kõik oleneb sinust endast. Me valmistume kogu aeg kontserdiks, nii et meil pole aega tunda midagi muud kui ainult elurõõmu, töörõõmu ja tegutsemisrõõmu," ütles juubelit tähistav Anne Veski.

Viimased aastad on lauljanna tähistanud sünnipäeva tütre ja tütrepoegade reisil käies ja maailma avastades. "See on nüüd üle tüki aja sünnipäev, mida ma pean kodus," lisas Veski.

"Meile väga meeldib Anne kontserte korraldada. Anne väga teab, mis ta tahab, on väga enesekindel, tal on oma teatud nõudmised, mis peavad olema täidetud. Lava taga on hea konjak ja natuke suupisteid," ütles kontserdikorraldaja Eva Palm. "Anne tahab, et kontserdil kõik tantsiksid."

"Tülis me Annega olnud ei ole, vahest me mõistame teineteist erinevalt. Mulle meeldivad Anne ballaadid, sest neid ta laulab nii südamlikult," ütles muusik Ain Tammesson, kes on Veskiga lava jaganud üle 40 aasta.

"Ma ei ole inimene, kes metsikult tahaks suuri kingitusi," tõdes Veski.

Lauljanna sõnul ei tunne ta absoluutselt, et aasta on jälle juurde tulnud. "Teinekord me kõik võime vasaku jalaga voodist tõusta, aga kui hakkad tegutsema, siis tegelikult pole mingit vahet. Nii et ma loodan, et sellest juubelikontserdist läheb viis aastat mööda ja jälle me plaanime midagi," rõõmustas juubilar.