Anne Veski: järgmine suvi on praktiliselt broneeritud

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Laulja Anne Veski rääkis saates "Hommik Anuga", et kuigi ajad on keerulised, meeldib Eesti inimestel jätkuvalt peol käia ning tema järgmine suvi on juba praegu esinemisi täis.

Peagi lõpusirgele jõudev 2025. aasta on Anne Veskil töiselt möödunud. Aastale tagasi vaadates tõi Veski ühe meeldejääva sündmusena välja jaanuari lõpus toimunud Eesti muusikaauhindade gala, mida ta koos Bedwettersiga juhtis.

"Aasta on olnud töökas ja vahva. Ma ei saa öelda, et midagi eriskummalist oleks minuga juhtunud, aga tööd on olnud. Aitäh Eesti rahvale, et te käite peol ja et teil on tahtmist käia. Kõik jaanipäevad on meil on alati täis. Juba on kõik järgmise aasta omad täis. Nii et suvi on meil praktiliselt broneeritud. Mulle meeldib, kui mul on elu ära planeeritud. Kogu see plaan, mis ma täitsin sellel aastal, ma olen seda edukalt teinud," rääkis Veski.

Anne Veski Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

45 aastat lavalaudadel olnud Veski märkis, et kuigi ajad on keerulised, oskavad Eesti inimesed pidu pidada. "Nagu öeldakse: tsirkust ja leiba peab alati olema, ükspuha, mis siin maailmas toimub, aga inimene peab elada saama," märkis laulja.

Samas rõhutas ta, et aastate jooksul on pidutsemine palju kultuursemaks läinud. "Praegu on inimesed palju vaoshoitumad, aga heas peotujus. Väga tervislikud, ma ütleks selle peale," naeris ta.

Veebruarikuus tähistab Veski 70. sünnipäeva. Sel puhul toimub märtsi alguses Unibet Arenal suur juubelikontsert. "Esineda täismajale, see ongi kõige suurem kingitus," avaldas Veski, mida ta sünnipäevalt ootab.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

