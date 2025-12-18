Anne Veski: regulaarne trenn on hea lavaenergia eelduseks

Anne Veski rääkis Vikerraadios, et regulaarselt trennis käimine aitab tal hoida füüsilise vormi heal tasemel, sest rahvas ootab lavalt tema energiat. Veski iidoliks on soome poplaulja Katri Helena, kes säras veel 80-aastaselt publiku ees ning Veski ise kavatseb laulda nii kaua, kui viimane inimene on saalis.

"Kolmapäev on selline tore päev, mille ma pühendan iseendale. Olen aru saanud, et kui sa ise ennast ei armasta, siis ei armasta sind mitte keegi. Ja trennis käin sellepärast, et füüsiline vorm tuleb hoida kõrgel tasemel, sest kui ma lähen lavale, siis rahvas ootab minult tervet energiat," ütles laulja Anne Veski.

Lõppevale aastale tagasi vaadates Veski kurta ei saa. "Ma ei ole üldse kurtja inimenegi ja meil bändis pole ka õnneks ühtegi virisejat. Tööd ja tegemisi on küllaga olnud. Ütlen aitäh eesti rahvale, kes siiamaani armastab üritustel käia. Tore, et jätkub asutuste pidude traditsioon, et inimesed suvel jaanipidu tähistavad, seal on ainult üks rõõm rõõmu otsa, kui inimesed tulevad ja naudivad kõiki neid õhtuid," on Veski tänulik.

Lauljanna meenutas kontserte ja teatrietendusi, mida ta tänavu on näinud ja tõi välja toreda üllatuse, mis tabas teda lavastust "Rahamaa" vaadates. "Öeldakse, et keda on laulusalmi pandud, jääb meelde igavesti, aga mind kirjutati teatrietendusse. Keegi ei hoiatanud mind ja etenduse ajal äkki kuulen, et mis muusika see on, jube tuttav. Siis sain äkki aru, et nad mängisid minu võtmelaulu, ja see oli sellises võtmes, et seda võtit oli mul alguses lausa raske lahti muukida," muheles Veski.

"Mina olen selline tüüp, kes armastab oma tähtsamaid sünnipäevi pidada koos rahvaga," sõnas Veski, kelle 70. sünnipäev toimub järgmise aasta märtsis taas koos rahvaga. "Ma olen alati öelnud, et mina laulan nii kaua, kui viimane inimene saalis on."

Üks unistus on Veskil küll tekkinud. "Soome iseseisvuspäeval näidati Katri Helena kontserti Helsingi olümpiastaadionil, mida käisid vaatamas rahvamassid, Katri Helena oli siis 80-aastane, aga kui heas vormis ta on, kui hea ta välja näeb ja kui suur on rahva armastus tema vastu, meil on lippu veel kanda kõrgel, et ehk kunagi jõuda sinna punkti," muheles Veski.

Veski sõnul on tema hea tuju maaletooja. "Ma tahan, et mul endal on hea tuju ja ka kõigil meie kuulajatel on hea tuju."

Tiktokist leidis ta ühe loo, mis hakkas teda lausa kummitama. "See on uusversioon Fats Domino loost, mis esimest korda salvestati 1960. aastal. Täiendasime seda omalt poolt ja tuli välja vahva tantsulugu "Ma lihtsalt tantsida tahan"," sõnas Veski.