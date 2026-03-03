Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

"Säärase mulgi" režissöör Ergo Kuld rääkis saates "R2 Hommik!", et filmivõtted toimusid vabaõhumuuseumis, mida nende pärast kinni ei pandud ja seetõttu astusid vahel ka turistid võtteplatsilt läbi. Kulla sõnul jäi filmi sisse ka kunstnik, kes on nii ära peidetud, et tema ülesleidmiseks peab vaataja vaeva nägema.

"Mis puhul me just "Säärase mulgi" ette võtsime, ma ei teagi, mille alusel peaprodutsent Kris Taska oma riiulist neid lugusid valib. See riiul on pikk," nentis filmi "Säärane mulk" režissöör Ergo Kuld.

Režissööri sõnul tõid nad filmi sisse tänapäeva sotsiaalseid ja tundlikke teemasid. "Tähelepanelik vaataja neid filmis näeb, aga nad on oskuslikult ja nutikalt sisse toodud, ja eks me natuke mõnusalt muheleme nende teemade üle."

Filmi võttepaigaks oli Eesti Vabaõhumuuseum. "Olen püüdnud oma filmide puhul autentset keskkonda leida, aga iga aastaga läheb raskemaks. Seekord oli täpselt see hetk, kus pidime alla vanduma, mis tegelikult kogu seda protsessi meie jaoks lihtsustas," tõi Kuld välja.

Meeskond filmis muuseumi äärealadel, et nad ei segaks turiste. "Meie jaoks seda ala kinni ei pandud ja eks me pidime seal mehkeldama ka nende turistidega, kes aeg-ajalt akna alt läbi astusid," muheles Kuld.

Madala eelarvega filmide puhul on Kulla sõnul nii, et väga palju neid vahendeid ei ole, millega pärast filmimist filmi veel tuunida. "Midagi on kindlasti võimalik teha, seekord on meil seal igasugused loomad ja linnud, keda sai juurde ehitatud. Kui aga midagi on vaja muuta, siis teeme seda füüsiliselt kohapeal, kas peidame midagi seinte sisse või katame mingisuguste kardinatega."

"Mul on filmivaatajatele üks vihje ka. Otsige üles kunstnik kaadris, meil on filmikunstnik kaadris. Aga ta on nii ära peidetud, et tema ülesleidmiseks peab vaeva nägema," muheles Kuld.

Kulla sõnul on nad pidanud ajastufilmide tegemisel päris palju riideid õmblema. "Tohutult tänulikud oleme teatri kostüümiladudele, kus suures osas on need rõivad olemas, aga vahel on mingi eririietus, näiteks "Talve" filmi puhul pidime saksa mundrid tegema. Need õmmeldi Poolas spetsiaalselt näitlejate jaoks," nentis Kuld.

"Maria Theresa Kalmet mängib Lydia Koidulat ja teeb seda väga õrnalt. Koidulat ei ole ju filmis meil varem mängitud," sõnas Kuld.

"Säärane mulk" on Koidula poolt omal ajal kirjutatud näitemänguna ja suhteliselt lühike. Film peab olema poolteist tundi, et seda saaks käsitleda täispika filmina, ja seepärast oli seda vaja mugandada. Produktsioonil tekkis mõte, et kultuurikorüfeed võiks sisse tuua. Ma olin alguses päris skeptiline, et mis sellest kõigest tuleb, aga Ott Kilusk tegi seda suurepäraselt ja kogu Koidula liin on väga maitsekalt sisse istutatud ja annab loole kõvasti juurde," tõi Kuld välja.