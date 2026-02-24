"Säärases mulgis" mängiv Padar: iga päev vabaõhumuuseumis olemine aitas rolli sisse elada

Filmi üht peaosalist kehastab Amanda Rebeca Padar, kes igapäevaselt näitlemisega ei tegele. "Ma olin Ergoga varasemalt koostööd teinud. Ergo helistas mulle ja niimoodi see lugu läkski. Mul oli muidugi hea meel sellist pakkumist kuulda ja võtsin vastu," rääkis Padar, kuidas ta filmi mängima sai.

Varasemalt on Padar televaatajatele tuttav võistlustantsijana, kuid enam ta professionaalsel tasemel tantsimisega ei tegele. Sellele teekonnale pani ta punkti noorte vanuseklassi lõpus.

"Noortest järgmine vanusegrupp on täiskasvanud, mis oleks eeldanud, et ma oleksin elukutseliselt olnudki sportlane. Nii see ei läinud ja otsustasimegi, et see jääb selle karjääri punktiks. Praegu olen kohtunik ja treener, ei jäänud üldse võõraks selles suhtes," selgitas ta. Nüüd õpib ta ülikoolis juurat.

Kui Padar igapäevaselt näitlemisega ei tegele, siis filmis tema kaaslast kehastav Leonhard Sass Taalmaa õpib näitlemist Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias. Tema ei olnud varem Kullaga koostööd teinud.

"Ergo Kuld helistas mulle ja küsis, kas ma olen üldse huvitatud. Ma ütlesin talle jaatava vastuse ja ta ütles mulle, et saame tuttavaks, tule teeme väikese casting'u-vooru. Kui ma kohale läksin, siis olidki Amanda ja Ergo seal. Tegime mõned improharjutused ja siis ta vaatas, kuidas klapp on," meenutas ta.

Lydia Koidula "Säärane mulk" jõudis lugejateni 1872. aastal. Noored näitlejad usuvad, et vana lugu suudab ka tänapäeva inimesi kõnetada, sest teemad, mida seal puudutatakse, on endiselt aktuaalsed: armukadedus, ahnus, raha ja ärki.

Noortel näitlejatel aitas toonasesse aega sisse minna vabaõhumuusem, kus film üles võeti. "Kui sa oledki seal vabaõhumuuseumis hommikust õhtuni, sul on talutüdruku riided seljas ja sa sööd seda selle aja toitu, siis elad ennast sisse ja kujutadki ette, et oledki täitsa seal. Lõpuks mul hakkaski niisama rääkides tulema selliseid sõnu nagu ühti ja nii edasi. Lõpuks ei saanud pidama," naeris Padar.

Võttepäevadel pidid näitlejad ka ootamatustega silmitsi seisma, näiteks pidi Taalmaa endalegi ootamatult hobust juhtima. "Oli vankristseen, ma tulen vankriga kohale ja siis ma küsisin Ergolt, kes vankrit juhib. Siis ta ütles, et sina juhid. Ma olin seal natukene šokis, aga siis anti mulle väike koolitus, kuidas vankrit juhtida ja ma selle ära tegin lõpuks," muigas ta.