Maria Teresa Kalmet: vabakutselise näitleja elu on vahel magus ja siis hapu

Näitleja Maria Teresa Kalmet rääkis Vikerraadios, et vabakutselise näitleja elu on vahel magusam ja siis jälle hapukam, aga talle meeldib, et saab olla oma aja peremees. Kalmeti sõnul on talle kogu elu meeldinud muusika ja vahel viisistab ta ka eesti luuletajate tekste.

"Kriitika ikka mõjub, vahepeal tuleb see ilmselt läbi mingi filtri lasta. Kriitik on ju ka inimene, aga seda tuleks võtta võimalikult neutraalselt, nii taevani kiitmist kui ka teist poolt," tõdes näitleja Maria Teresa Kalmet, kes kehastas filmis "Säärane mulk" Lydia Koidulat.

Selle rolli suhtes oli Kalmetil mingil määral aukartust, aga stsenaarium lähenes ikoonilisele naisele natuke teisiti, sest see ei olnud Koidula eluloofilm, vaid žanriliselt kergem linateos. "Üllatavalt aktuaalsed on need ammused klassikalised tekstid, ilmselt selle pärast nad nii kaua on ka püsinud. Klassika ongi ajaülene ja seepärast ta kõnetab."

Kalmet tutvustas ka tekstide ja Koidula kirjavahetusega. "Ta oli väga iseseisev ja sügavalt oma isamaad armastav naine. Kindlasti ka õrn ja väga tahtejõuline."

30. lennu lõpetanud Kalmet elab praegu vabakutselise elu. "Vahepeal on natuke magusam ja vahepeal hapukam elu, vabakutselise elu on väga mitmekesine leib. Plussiks on see, et saad ise valida, kas ja mida sa teed, oled rohkem oma aja peremees, aga stabiilsus on ka hea ja kindlustunne, et midagi on tulemas," kirjeldas ta vabakutselise elu.

Viimase kolme aasta jooksul on Kalmet teinud kaks mängufilmi, lisaks "Säärasele mulgile ka "Vigased pruudid".

"Olen kaasa teinud ka BFM-i lühifilmides ja mänginud seriaalis," tõi Kalmet välja.

Vabal ajal mängib Kalmet plokkflööti ja talle meeldib laulda. "Vahel sean ma ka ise mingeid viisikesi. Olen võtnud mõne eesti luuletaja teksti ja proovinud viisistada."

"Praegu on mu elus rahulikum periood, etendusi mängida saan ma kevadel ja suvel mingi hetk on tihedam graafik, aga saan ka suve nautida, sügis on praegu täitsa valla," nentis Kalmet, kes mängib Saueaugu teatritalu lavastuses "Vereliin" ja Haapsalu raudteejaamas toimuvas etenduses "Viimane vaba suvi".