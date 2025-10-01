Ergo Kuld: ehedaid Eesti lugusid peabki aeg-ajalt uuendama

Näidend "Säärane mulk" on keerukas armastuslugu. Maiele meeldib Märt, kes on mulk ja ei sobi seetõttu Maie isale. Isa arvates sobiks Maie kosilaseks eelkõige Enn, aga Ennule minemisest pääsemiseks on Maie valmis kasvõi ojja hüppama. 150 aastat tagasi valminud Koidula näidend saab nüüd uue kuue.

"Ma arvan, et "Säärane mulk" on kõige rohkem lavastatud lugu ka amatöörteatrite poolt. Ei ole olemas inimest, kes amatöörteatris mängides ei oleks seda mänginud," leidis filmi režissöör Ergo Kuld.

Maie rollis astub üles Amanda Rebeca Padar, kelle jaoks on tegu esimese suurema filmirolliga. "Eelmine aasta tegin enda debüüdi sarjas "Valetamisklubi", aga filmis varem mänginud ei ole. Alguses oli kindlasti suur üllatus, et mulle nii suurt rolli pakuti. Teatrinäitlemisega olen väikesest peale kokku puutunud, aga väga äge, et nüüd olen ekraanile ka jõudnud," sõnas Padar.

Ennu osatäitja Märt Koik oli "Säärase mulgiga" hästi tuttav. "Võib-olla mingeid asju me natukene ka mängisime, aga mu kirjandusõpetajaga me ikka analüüsisime seda teksti. Kui Ergo selle mõttega helistas, siis mul oli eeltöö juba üle kümne aasta tagasi tehtud. Ma otsisin stsenaariumist kohe pöidlaraiumise episoodi ja sain aru, et see on täitsa teistmoodi lahendatud. Nii et tore on see, et ma tean seda lugu, aga filmistsenaarium on ikka natukene omamoodi," selgitas Koik.

Ema Anne rollis üles astuv Piret Krumm tõdes, et külajant on tema jaoks väga väljakutsuv. "Esiteks ma olen pikalt kodus olnud ja pean mängima naisterahvast, kes on minust palju vanem ja võib-olla ka toimekam, kannab kogu seda talukompleksi oma õlul. Õnneks on väga head partnerid, mis on komöödia puhul väga oluline, et oleks ühine arusaam asjadest," rääkis Krumm.

Filmis on ka tegelane, keda näidendis ei kohta – "Säärase mulgi" autor Lydia Koidula ise. "Meie stsenarist Ott Kilusk istutas selle sisse ja väga toredalt istutas. Olen alati väga skeptiline hetkedel, kui autor sisse tuuakse, aga ta ei jää passiivseks ega ei sekku liiga palju. Ta nagu mõjub hästi," selgitas Kuld.

Režissöör Ergo Kuld on viimastel aastatel toonud ekraanidele mitmeid vanemate teoste uustõlgendusi – "Talve" (2020), "Soo" (2022), "Vigased pruudid" (2023), "Suvitajad" (2023). "Need ilusad ajastulood tuleb vahepeal riiulist välja võtta ja uueks teha, et need ka noorema generatsioonini jõuaks. Need on ju meie enda ehedad lood, mis elavad ajast aega edasi ja neid peabki vahepeal uuendama. Andma mingisuguse käesoleva ajastu väikse puute juurde," sõnas Kuld ning lisas, et juba käivad jutud ka "Pisuhänna" uue ekraniseeringu ümber.

Lydia Koidula klassikalisel näidendil põhinev ajastulugu jõuab kinodesse 2026. aasta veebruaris.