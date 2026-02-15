Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

Üheksa aastat presidendiproua olnud Ilves ei vaata kunagisele endale kahetsusega. "Ma ütleksin, et mida peenem kõrgharidus, olgu see eluline või akadeemiline, seda kallim see on. Mul on sellest ajast väga palju väga erilisi elamusi, mälestusi, kogemusi, kohtumisi. Selliseid täiesti enneolematuid. Ja ma teadsin, et sellel on kõrge hind ja oli ka," tõdes Ilves. "Aga jäin ellu."

Tänaseks päevaks on Ilves töötervishoiuarst ning Eesti Kaaluravi Seltsi liige. "Kaal väljendab meie keha seisukorda ja see on mind alati huvitanud. Nüüd on kaalu teema minu jaoks meditsiinist ja väga tervisest lähtuvast fookusest. Aga tähtis on olnud kogu aeg, lapsest saadik kaasas käinud, sest ma olin iluvõimleja ja ma ei saanud kõiki asju süüa, sest see oli kohe minu pealt näha," nentis Ilves.

Evelin Ilves Autor/allikas: Margarita Mironova-Malkin

"Sain palju märkusi oma treeneri käest, aga mul ei tekkinud sellest mingit psüühikahäiret. Ma lihtsalt õppisin ära, mida ja kui palju ma süüa võin. Õppisin ära ka selle, et kuigi mulle väga meeldib küpsetada, teha magusaid, ilusaid, uhkeid ja töömahukaid kooke, siis ise ma neid süüa ei saa. Aga võin neid teha teistele," märkis ta.

Ilves toonitas, et on oma kehaga terve elu sõber olnud. "Olen teda alati imetlenud ja kiitnud, ükskõik millises olukorras ta parajasti olnud ei ole. Ma olen alati selles olukorras osaline olnud ja olen sellest väga varakult aru saanud sellest, et mis seisukorras me oleme. Ma olen talle tänulik selle eest, ta näitab mulle kohe, kui mu stress on liiga suur," lisas Ilves.

Evelin Ilves Autor/allikas: Margarita Mironova-Malkin

"Mina hakkan näiteks stressis kaalu juurde võtma. Ükskõik, kas ma söön või ei söö, ikka hakkan juurde võtma. See käib üle hormoonsüsteemi. Muus osas on ka keha väga vana ja tark struktuur. Kohe, kui ta tasakaalust välja läheb, hakkab ta märke andma. Siis kui meil veel mingeid haiguseid ei olegi. Aga me ei pane neid märke tihtipeale tähele ja mida suuremas müras me elame, mida rohkem ennast kahjustame ja üle koormame, seda vähem keha vaikset ja õrna häält," nentis Ilves.

Ilvese sõnul on kõige universaalsem märk väsimus. "Kui ma ikkagi tunnen, et ma olen päeval väsinud või ei saa uinuda, siis see on väga universaalne märk, et millegagi olen liialdanud või ei ole keha piisavalt toitnud," tõdes ta.