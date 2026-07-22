Annely Peebo: ka kipsis jalg ei hoia mind lavalt eemal

Metsosopran Annely Peebo rääkis "Ringvaates", et tal oli lahtine jalaluumurd ja rebendid, kuid sellest hoolimata astus ta Saaremaa ooperipäevadel lavale, et laulda Wagnerit. Peebo sõnul ei suuda ka universum hoida teda lavalt eemal.

"Katkine jalg on tõesti sensatsioon ka minu elus ja peab saama üsna vanaks inimeseks, et üks luumurd elus ikka kätte tuleb. Ma sõna otseses mõttes trotsin universumi. Ma reeglina ei käi, vaid jooksen. Nüüd universum tahab, et ma natuke aeglasemalt käiks ja aeglasemalt mõtleks, aga mulle see üldse ei sobi," ütles metsosopran Annely Peebo, kes astus Saaremaa ooperipäevadel Richard Wagneri ooperitsükli avateoses "Reini kuld" Fricka rollis lavale kipsis jalaga.

Õnnetus juhtus nii, et Peebo läks üle tee, tal olid jalas laiad püksid ja kinganina jäi pükstesse kinni. "Minu elus on ikka nii, et kui midagi juhtub, siis täiega. Mul oli lahtine luumurd ja rebendid, aga lavale ma lähen. Meil on Eestimaal ju niisugune ajalooline sündmus, et teeme Wagnerit, see on ka minu esimene Fricka roll ja seda ma ei lase endalt võtta, isegi kui universum käsipidurit tahab tõmmata," muheles Peebo.

Peebo sõnul ei saa Wagneri lauljaks üleöö. "Seal on väga palju staatilist seismist ja ootamist. Sul peab olema kannatlikkust ja suurt kogemust, sest see pole lihtsalt laulmine. Siin on väga palju sisulist teksti ja sõnumit, mida sa pead hästi korrektselt välja ütlema. Selleks on vaja pikaajalist kogemust ja sa ei saa ka üle orkestri laulda, hääl peab vibreerima ja voolama ning selleks peab olema kogemus, et keha ilusti heliseks. Wagneri laulja on omaette teema, aga mulle see sobib, see on õige aeg."

Ain Angerit peetakse üle maailma väga heaks Wagneri lauljaks. "Talle on Wagneris väga palju sobivaid rolle. Tema hääle värv ja tugevus lihtsalt sobib Wagneri laulmiseks," tõdes Peebo.

Saaremaa ooperipäevadel sai laval näha paljusid meie ooperilauljaid, kes töötavad Eestist väljaspool.

"Mitu korda pidin end saalis näpistama. Et see on tõsi, et kogu produktsioonis on ainult kaks mitte-eestlasest ooperilauljat. Meil on oma eestlastest lauljad, kes laulavad maailmatasemel," sõnas ooperilaulja Aile Asszony.

"On võimalik meid, kes me oleme üle maailma laiali, Eestisse kutsuda, ja ma olen kindel, et kõik teevad seda väga hea meelega ja me saame rõõmustada eesti publikut," ütles Erda osatäitja Monika-Evelin Liiv.