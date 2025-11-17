Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

Pääru Oja rääkis "Terevisioonis", et Hollywoodi märulis "Sisu. Teekond kättemaksuni" mängis kokku kümme eesti näitlejat, kel kõigil tuli üsna ruttu ära kooleda. Oja sõnul olid märulifilmi võtteplatsil igal pool eestlased ja nii rohkearvulise võttegrupiga tehtud filmitegemises polnud ta Eestis varem osalenud.

"Meil eestlastel on märulifilmis "Sisu. Teekond kättemaksuni" kõigil üks minut vastu pidada ja siis ära kooleda. Selles filmis vist on kõigil, kes pole soomlased, üsna kiire lõpp," muheles Pääru Oja, kes mängib Hollywoodi märulis "Sisu. Teekond kättemaksuni."

Film võeti täismahus üles Eestis, välja arvatud üks võttepäev päris filmi lõpus, mis on filmitud Soomes. "Ainult sellepärast, et režissöör arvas, et see stseen peaks olema filmitud Soomes," nentis produtsent Ivo Felt.

Filmi esimesel osal "Sisu" läks väga hästi ja märul oli Ameerika kinoedetabelites kolm nädalat esikümnes. "Filmi teine osa sai ameeriklastelt päris kiiresti tellimuse. Kuna Eestis on hea tagasimaksesüsteem, on ka ilusad maastikud ja inimesed, kes filmi teha oskavad, siis pöörduti meie poole, et teeme filmi siin. Üks telefonikõne, kus küsiti, mida me sellest mõttest arvame ja meie vastasime, et teeme," meenutas Felt.

Esimene kontakt filmitegijatega oli oktoobris ja filmimiseks läks juba järgmisel suvel. "See on tehniliselt võrdlemisi nõudlik film," tõdes Felt. "Aga väga pikki dialooge filmis ei ole."

"Eestis ei ole ma sellist filmitegemist veel näinud, välismaal küll," nentis Oja. "Inimesi oli võttepäeval sada kui mitte rohkem. Üllatav oli minu jaoks see, et tundus, et igal pool olid eestlased."

"Kui me teeme Eestis filmi, on ühel võttepäeval inimesi umbes 30–40, mängufilmil "Tenet" oli platsil 350 inimest," ütles Felt. "Filmis "Sisu. Teekond kättemaksuni" me kujutame Karjalat ja Soomet. Eesti identiteeti siit filmist otsida ei tasu."

Kümmekond eesti näitlejat mängisid selles filmis.