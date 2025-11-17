X!

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

Terevisioon
Pääru Oja teeb rolli Hollywoodi märulifilmis
Pääru Oja teeb rolli Hollywoodi märulifilmis "Sisu. Teekond kättemaksuni" Autor/allikas: Kaader filmist
Terevisioon

Pääru Oja rääkis "Terevisioonis", et Hollywoodi märulis "Sisu. Teekond kättemaksuni" mängis kokku kümme eesti näitlejat, kel kõigil tuli üsna ruttu ära kooleda. Oja sõnul olid märulifilmi võtteplatsil igal pool eestlased ja nii rohkearvulise võttegrupiga tehtud filmitegemises polnud ta Eestis varem osalenud.

"Meil eestlastel on märulifilmis "Sisu. Teekond kättemaksuni" kõigil üks minut vastu pidada ja siis ära kooleda. Selles filmis vist on kõigil, kes pole soomlased, üsna kiire lõpp," muheles Pääru Oja, kes mängib Hollywoodi märulis "Sisu. Teekond kättemaksuni."

Film võeti täismahus üles Eestis, välja arvatud üks võttepäev päris filmi lõpus, mis on filmitud Soomes. "Ainult sellepärast, et režissöör arvas, et see stseen peaks olema filmitud Soomes," nentis produtsent Ivo Felt.

Filmi esimesel osal "Sisu" läks väga hästi ja märul oli Ameerika kinoedetabelites kolm nädalat esikümnes. "Filmi teine osa sai ameeriklastelt päris kiiresti tellimuse. Kuna Eestis on hea tagasimaksesüsteem, on ka ilusad maastikud ja inimesed, kes filmi teha oskavad, siis pöörduti meie poole, et teeme filmi siin. Üks telefonikõne, kus küsiti, mida me sellest mõttest arvame ja meie vastasime, et teeme," meenutas Felt.

Esimene kontakt filmitegijatega oli oktoobris ja filmimiseks läks juba järgmisel suvel. "See on tehniliselt võrdlemisi nõudlik film," tõdes Felt. "Aga väga pikki dialooge filmis ei ole."

"Eestis ei ole ma sellist filmitegemist veel näinud, välismaal küll," nentis Oja. "Inimesi oli võttepäeval sada kui mitte rohkem. Üllatav oli minu jaoks see, et tundus, et igal pool olid eestlased."

"Kui me teeme Eestis filmi, on ühel võttepäeval inimesi umbes 30–40, mängufilmil "Tenet" oli platsil 350 inimest," ütles Felt. "Filmis "Sisu. Teekond kättemaksuni" me kujutame Karjalat ja Soomet. Eesti identiteeti siit filmist otsida ei tasu."

Kümmekond eesti näitlejat mängisid selles filmis.

Pääru Oja teeb rolli Hollywoodi märulifilmis "Sisu. Teekond kättemaksuni" Autor/allikas: Kaader filmist

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

Samal teemal

uus hooaeg

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09:26

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

12:25

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

16.11

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

15.11

Lembe Lokk: Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne kuvand

11.09

Kermo Murel: tunnen täiega survet teha järgmine hitt

14.11

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo