Keelekoolitaja: parasiitsõnade kasutamine näitab inimese ebakindlust

Keelekoolitaja Evelin Kivimaa rääkis "Terevisioonis", et täitesõnu ehk rahvakeeli parasiitsõnu saab edukalt asendada sellega, et paned suu kinni ja pead pausi, sest pausid on ilus ja loomulik osa vestlusest. Koolitaja sõnul on parasiitsõnu kasutav inimene ebakindel selles, mis ta räägib.

"Täitesõnu ehk rahvakeeli parasiitsõnu kasutavad inimesed sellepärast, et täita mõttepausi või ta lihtsalt ei tea, mida öelda. Tuleb mõelda, millega neid täitesõnu asendada. Üks lihtsamaid nippe on see, et kui lõpetad lause, paned suu kinni," ütles keelekoolitaja Evelin Kivimaa.

Teine võimalus on asendada täitesõnad hingamisega ja kolmas, kõige tähtsam asi keelekoolitaja sõnul on, et pause ei tohi karta. "Pausid on ilus ja loomulik osa vestlusest. Pausidel võiks lasta lihtsalt olla," tõdes Kivimaa.

Sõnu aga ning ja lause alguses kasutatakse sellepärast, et inimesed arvavad, et see annab tekstile mingi sidususe, aga tegelikult annab tekstile sidususe tekst ise.

Klassikalised täitesõnad on näiteks nagu, noh. "Samuti igasugune äätamine ja määtamine," tõi koolitaja välja.

Lapsevanematel tuleks oma laste keelekasutusele tähelepanu pöörata. Samuti võiks öelda sõbrale, kui märkad, et sõber kasutab mingit täitesõna. "Lepid näiteks sõbraga kokku, et kui märkad tema keelekasutuses mõnda täitesõna, siis tõstad käe püsti või teed sõrmega nipsu ehk on mingi märk, millest te aru saate," selgitas Kivimaa.

Koolitaja sõnul kasutatakse ka sõnu tegelikult ja väga liiga palju. "Kui kasutad mõnda sõna liiga sageli, kaotab see oma tähenduse, nagu parasiitsõnadega sageli juhtub."

"Parasiitsõnu kasutav inimene on ebakindel selles, mis ta räägib. Seda aitab vältida harjutamine. Kui sa mõtled läbi, mida sa rääkida tahad ja ennast teadlikult jälgid, aitab see parasiitsõnade kasutamist vähendada. Kuulajate suhtes on lugupidav rääkida ilusat keelt, kuulaja ei pruugi sinu täitesõnavahu seest mõtet üles leida. Tasub püüda rääkida kaunilt ja laiendada sõnavara," sõnas Kivimaa.