X!

Proviisor: avatud vestlus apteegis aitab leida õige ravimi

Terevisioon
Terevisioon

Proviisor Mattias Jaak Koppel rääkis "Terevisioonis", et kui inimene on apteeki tulles avatum ja julgeb oma murest rääkida, saab teda ka paremini aidata. Koppeli sõnul küsivad inimesed sageli valuvaigisteid, kuid tihtilugu võib valuvaigisti olemasolevale hädale mõjuda ärritavalt ja abi oleks hoopis muust ravimist.

"Meeste ja naiste riskikäitumine on erinev. Naiste organism on mürkidele küll vastuvõtlikum, aga kogused on väiksemad. Meestel on riskikäitumine suurem, alkoholi kogus on suurem ja rohkem armastatakse juua ikkagi kanget alkoholi," ütles proviisor Mattias Jaak Koppel.

Alkoholi lagundamine algabki enamasti maksast. "Maksas kasutatakse ensüüme, mis lagundavad alkoholi ehk etanooli atseetaldehüüdiks. Tekkiv atseetaldehüüd ongi veel mürgisem ühend kui etanool ja see on ka põhiline alkoholimürgistuse tekitaja, on organkahjulik ja lisaks on see aine veel kantserogeenne. WHO andmetel tõstab atseetaldehüüd oluliselt vähitekke riski. Alkoholist tingitud soolevähk on meeste puhul kõige sagedasem," tõi Koppel välja.

Pikemas perspektiivis kahjustab alkohol nii südant kui veresooni.

Koppeli sõnul on sel aastal tasuta sõeluuringule kutsutud 1957., 1959., 1961., 1963., 1965. ja 1967. aastal sündinud mehed ja naised. "Kui kutse tuleb, peaks kindlasti võimalust kasutama ja uuringule minema."

Proviisor tõi välja, et inimesed tulevad apteeki küll valuvaigisteid ostma, kuid sageli võib valu põhjus peituda hoopis muus. "Kui inimene on avatum, siis nõustame teda, et võib-olla polegi asi valuvaigistites, vaid vajadus oleks hoopis maohappe vähendajate järgi. Kui inimene ütleb, et tal on söögitorus valus, võivad tal olla kõrvetised. Valuvaigisti võtmise tagajärjel võib sel puhul hoopis ärritus suureneda," sõnas Koppel.

Mõni inimene valib valuvaigistiks paratsetamooli, aga ka see toimib läbi maksa ja kui alkohol on maksas juba oma töö teinud, siis apteeker paratsetamooli võtta ei soovita. "Kui inimene ise on avatud, saab leida kõige sobivama lahenduse."

"Ohutut kogust alkoholi ei ole olemas, kõik on mürk," tõdes Koppel. "Kõige parem on alkoholist üldse loobuda."

Proviisor Mattias Jaak Koppel Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

16.09

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

17.09

Egon Nuter: aeg-ajalt piinlen mõtete käes, kas mind on veel vaja

17.09

Priit Võigemast: mõistsin, et muusikuna jätkamiseks on vaja talenti

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

17.09

Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

13.09

Psühholoog Andero Uusberg: oma elu olukordi tuleb ise disainida

16.09

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

17.09

Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

10:12

Prantsusmaalt Raplasse jalutanud rändur: teekonnal näeb natukene kõike

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo