X!

Põlvamaa parim bussijuht: vahel pean pihiema eest ka olema

Hommik Anuga
Foto: ERR
Hommik Anuga

Põlvamaa parim bussijuht Piret Kungus rääkis saates "Hommik Anuga", et vahel tuleb kuri olla ja vahel peab pihiema olema. Kunguse sõnul on parim aega saada bussijuhiks, kui sul on lapsed, sest siis sa pole enam nii hulljulge.

"Minu unistus polnud üldse bussijuhiks saada, veel vähem autojuhiks. Kui ma Tartus elasin, polnud mul kuskile vaja sõita ega rooli istuda, aga kui maale elama läksin, siis oli vaja sõitma hakata, sest liikuda muidu ei saanud," ütles Põlvamaa parimaks bussijuhiks valitud Piret Kungus.

Kunguse abikaasa ostis talle seepeale sapaka.

Bussijuhi töös peab vahel kuri ka olema. "Lapsed lähevad bussi peal liiga ülemeelikuks. Algul togitakse üksteist sõrmeotsaga, siis käega ja siis kuuled, kui juba matsud käivad. Ma ei taha, et bussi peal kakeldakse. Ma olen täitsa bussi kinni ka peatanud ja läinud kakluse vahele, " tõdes Kungus.

Kungus on enda sõnul paljusid lapsi kenasti käituma koolitanud. "Näiteks on 1. klassi lapsi, kes tulevad bussi ja ei oskagi "Tere!" ega "Head aega"" öelda."

Vahel tuleb aga olla pihiema eest. "Tüdrukutel tuleb peika probleem. Kurdetakse, et ema ei luba õhtul linna minna ja ta on väga kurb ja üksildane. Paljudel lastel on mure, et nad ei taha kooli minna," sõnas Kungus.

Elu väikestes maakohtades on kohati nukker. "Majad on, aga inimesed on juba vanaks saanud. Meie küla õnneks veel elab," rõõmustas ta.

Kungus töötas varem statistikaametis küsitlejana ja tegi siis Töötukassa kaudu bussijuhiload. "Rooli taha istudes saabub minusse rahu. Mina küll julgustan inimesi bussijuhiks saama ja just noori rahulikke inimesi. Võib-olla siis, kui on juba lapsed, on see amet kõige parem. Kui sul lapsi ei ole, siis oled veel hulljulge."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu välba

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

24.01

Psühhiaater Madis Parksepp: eestlased usuvad ravimitesse rohkem kui endasse

24.01

Otepää talveöölaulupeost saab osa ka ETV vahendusel

23.01

Tartu kesklinnas talvituva hobuse omanik: Hermonil on linnas palju tegevust

23.01

Endine detektiiv: Stockmanni kaubamajas varastasid jõukad kliendid ahnusest

24.01

Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

23.01

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

24.01

84-aastane mäesuusahunt: adrenaliin tõmbab mind

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

22.01

Vikerraadio ja kirjanduskeskus kutsuvad valima kirjanduslikku lemmiknaabrit

16.01

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo