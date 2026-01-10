Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas kantrit, rahvamuusikat, bluusi ja rokki viljelev ansambel Revals. Bändi bassist Danel Pandre sõnul ei ole kantrit võimalik käsitleda ühetaolise või rangelt piiritletud muusikastiilina.

"Kantri on ühest küljest traditsiooniline muusika, seal on mingid omad stereotüübid ja asjad, mida ikka ja jälle tehakse, ja samas pannakse innovaatilisi mõtteid ja šnitte ka sinna sisse. Võtame kasvõi suured Ameerika näited, kus ongi poppi, hiphopi, elektroonikat või mida iganes sinna sisse miksitud. Kantrit kuidagi üheselt mõista või võtta on sisuliselt võimatu. Me ka proovime siit-sealt ja inspireerume erinevates asjadest," rääkis Bandre.

Viimastel aastatel on mitmed rahvusvaheliselt tuntud staarid, nagu Beyonce ja Benson Boone, kantrimuusikaga flirtinud. Pandre hinnangul on see sageli seotud nende isikliku taustaga.

"Meil on vähem neid muusikuid või artiste, kellele on olnud kantri esimene muusika, nagu Taylor Swiftile või Miley Cyrusele, kelle isa on kuulus kantrimuusik, või Post Malone, kes on öelnud, et see on teda lapsest peale saatnud. Meil on see taust pisut teine. Olenevalt ka vanusest, aga kantribaasi on mõnevõrra vähem, et saaks öelda, et see on emapiimaga kaasa tulnud ja elu loomulik osa."

Rivals Autor/allikas: Ken Mürk / ERR

Ka Eestis on hakatud kantrit rohkem avastama. "Ma arvan, et Eestiski väga paljuski seostubki vana Justamendi, Beergrassi või Kukerpillidega, läheb kuidagi sinna epohhi. Võib-olla sellist uut ja värskemat on nüüd tulema hakanud," märkis Bandre.

Revals on samuti aastaid katrit viljelenud. "Meil ei tulnud see trendipõhiselt. Meil oli päris pikk paus, kus me midagi ei teinud, aga siis hakkas telefon jälle helisema, et tulge sinna ja tänna. Ja siis mõtlesime, kui korrata klassik Ivo Linna sõnu, et kui kutsutakse, tuleb minna."

Pandre sõnul on Revals praegu heas loomingulises ja tööalases hoos. "Meil on väga hästi. Me oleme väga õnnelikud. Päriselt," ütles ta. "Suutsime ennast nii kaugele viia, et isegi olime mitu päeva ühes ruumis ja vaatasime, mis kellegi peas toimub," kirjeldas ta.

Siiski märkis ta, et heast hoost hoolimata on kantribändi tegemine Eestis enamasti pigem hobi kui peamine elatusallikas. "Kui ta ilusti jookseb ja kulutatud aja ja väike sissetuleku suhe väga närvidele ei käi, siis on hästi."

*

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.