X!

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

Vikerraadio
Foto: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Sel aastal esimest korda sooloartistina Eesti Laulul osalev Andres Kõpper rääkis Vikerraadio saates "Lõpp hea, kõik hea", et kui ta 2015. aasta sooloartistina Noep karjääri alustas, öeldi talle plaadifirmast, et Eurovisioonile ta minna ei või.

Peagi lõppev aasta on muusik Andres Kõpperi jaoks mitmel moel märgiline olnud – kevadel tähistas ta Krulli kvartalis Noepi kümnendat sünnipäeva, sügisel tehti teatavaks, et ta on sooloartistina esimest korda Eesti Laulu finaali pääsenud.

Kõpper sõnas, et Eesti Laulul Noepina osalemine on märgiline juba seetõttu, et kui ta 2015. aasta sooloartistina alustas, öeldi Rootsi Sony Musicust, esimesest plaadifirmast, mille alla ta kuulus, et Eurovisioonile ta minna ei või.

"Ma ei tea, kas meil oli see päris lepingus kirjas, aga ühe asjana ütles minu A&R (inglise keeles artists and repertoire ehk plaadifirma osakond, mis arendab artisti karjääri - toim), kes suhtleb plaadifirma poolt artistiga, et Eurovisioonil ma kindlasti osaleda ei tohi, sest siis sa oled Eurovisiooni artist ja meil on sind raske laheda artistina müüa," meenutas ta.

Kõpper leiab, et tänaseks on hoiakud Eurovisioonil osalemise suhtes muutunud. "Mingil perioodil on Eurovisioonil ikkagi väga ühte tüüpi artistid käinud. Minu jaoks oli kannapöörde moment, kui Portugali artist Maro Eurovisioonil osales (2022. aastal - toim). Kui tema osales ja ma tegin tema loost "Saudade, saudade" remiksi, siis ma mõtestasin Eurovisiooni enda peas ümber," avas artist.

Noepi esimene singel "Move" murdis kohe nii kodumaistesse kui ka rahvusvahelistesse edetabelitesse. Näiteks jõudis see Spotifys top 32 ülemaailmselt viraalsete lugude nimekirja.

"Mul vedas, et aastal 2015 kui ma esimese loo "Move" välja andsin, oli tol hetkel populaarne selline muusika, mis mulle täitsa meeldis. See mängib ütlemata suurt rolli, kas see sagedus, mis sind kõditab, kõditab ka näiteks raadiojaamu või striimimisplatvormi," avas ta debüütloo edu tagamaid.

Oma Eesti Laulul osaleva loo "Days Like This" kohta on Kõpper öelnud, et ta soovib sellega kuulajatele mornil ajal rõõmu pakkuda. Ta võrdles seda hea ja elujaatava filmiga, mis vaatajaga pärast vaatamist veel pikalt kaasas käib.

"Ma loodan, et kui inimene kuulab "Days Like Thisi" ja isegi kui on selline põlvini surutud tunne, siis on selline tunne, et võib ikka püsti tõusta ja sealt mäest naeratus näol üles rühkida. See on kindlasti see eesmärk," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Lõpp hea, kõik hea", intervjueerisid Jane Saluorg ja Arp Müller

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

kuula võistluslugusid

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

22.12

Aastahiti esikümme on selgunud

08:05

Havryil Sydoryk: koduigatsus ei kustu, aga kodus olemise tunne ununeb ajaga

25.04

Dirigent Endrik Üksvärav kolis pandeemia tõttu Hiiumaale ja võttis lambad

12:16

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

21.12

Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

18:51

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

14:47

Urmas Viilma: leppimine algab valmisolekust kuulata ja andestada

12:53

ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

22.12

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

19.12

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo