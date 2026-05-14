"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

Eesti euroloo "Everybody" sõnade autor Maian Kärmas rääkis "Ringvaates", et võit jõudis talle kohale alles aasta aega hiljem, kui Eesti Saku suurhallis Eurovisiooni võõrustas.

Sel nädalal möödus 25 aastat päevast, mil Eesti võitis looga "Everybody" Eurovisiooni lauluvõistluse Kopenhaagenis. Dave Bentoni ja Tanel Padari esitatud võiduloo viisi autor on Ivar Must ja sõnad kirjutas Maian Kärmas.

Kärmas tõdes "Ringvaatele" antud intervjuus, et võitu ei osanud keegi tegijatest oodata. "See lugu oli selline must hobune," nentis ta. Kui aga punktide andmiseks läks, kerisid teistel tunded üles. "Ma olin vist sellest tiimist ainuke, kes oli üsna rahulik. Ülejäänud hakkasid ümberringi üsna südamerabandusi saama, kui punkte järjest anti."

Ka pärast võitja väljakuulutamist jäi Kärmas rahulikuks. Suur saavutus jõudis talle kohale täpselt aasta aega hiljem, kui Eesti võistlust võõrustas. "Ma istusin toonases Saku suurhallis ja vaatasin, et saade hakkas. Siis tulid pisarad, et me ju võitsime. Ma olen selline pikaldane suurte asjade läbitunnetamises. Selles mõttes jõudis mulle palju-palju hiljem kohale," muigas ta.

Tehtud tööle vaatab ta tagasi hea tundega. "Just hiljuti mingis "Vikerhommikus" mängiti seda lugu ja siis ma mõtlesin, et polegi nii paha lugu. Tuleb aru saada, et aastate jooksul on tehtud tekste lugudele, mis ilmtingimata ei ole otseselt minu tassike teed, kus ma olen asetanud ennast kellegi teise kingadesse," avas ta.

"Algselt oli see kirjutatud ansamblile Laine ja Lainel oli sisend, millest nad soovisid laulda – nemad on jätkuvalt väga nooruslikud ja muusika kannab neid. See lustiline meeleolu sai vormitud teksti paljude teiste tekstide seas, mis tol aastal tekstistada. Mulle meeldib, et see on sirgjooneliselt positiivne lugu ja kui orgaaniliselt see siis tõlgendus Dave'i ja Taneli suhu," on Kärmas õnnelik.

Raadio Tallinna toimetajana laseb Kärmas eetrisse lugusid, mis on kas Eesti Laulul või Eurovisioonil osalenud. Küll aga tõi ta välja, et eurolaulu valides kipuvad eestlased liiga kinni jääma mõttesse, mis meie loost rahvusvahelises finaalis saab.

"Mina rõõmustan eelkõige selle üle, et meil on enne seda Eesti Laul. Parem kui seal on poolfinaalid ka, seda rohkem uusi artiste ja uusi lugusid sealt välja tuleb. See on ju võrratu avastamisrõõm, kui eelžürii on teinud julge liigutuse ja valinud finalistide hulka kellegi täiesti uustulija," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

