90-aastane hobilaulja: laulan nii palju, et naabrid kutsusid mulle politsei

Laulmine on 90-aastast Rudolf Ernesaksa saatnud terve elu. Ka tema perekonnanimi viitab muusikalistele juurtele. "Minu vanavanaisa ja Gustav Ernesaksa vanaisa olid vennad."

Ernesaksa esimesed mälestused laulmisest pärinevad varajasest lapsepõlvest, kui isal käisid külalised ja kolme-aastane Rudolf põlvele võeti ja samuti laulma pandi. Laulda sai ta ka suuremates seltskondades.

"Mu ema töötas vabrikus ja seal korraldati nääripidu. Nääripeol oli näärivana ja siis ma laulsin näärivanale, ma olin kuskil 12-aastane. Seal laulis üks väike tüdruk ka, kuue-aastane, aga minu laul meeldis nagu rohkem. Pärast kinke jagades tehti mulle ettepanek teist korda veel laulda. Ja ma laulsin. Aga see väike tüdruk oli Helgi Sallo," meenutas ta "Prillitoosis" üht eredat seika.

Ernesaks tõdes, et noores peas ei meeldinud talle teistele laulda, kuid kui ta nägi, et rahvusmeeskoori otsitakse lauljad, proovis ta siiski oma õnne. Seal kuulas ta üle just Gustav Ernesaks. Toona ei teadnudki kumbki mees, et nad sugulased on.

"Kui siis minu kord tuli, läksin klaveri juurde ja Gustav küsis, mis su nimi on, ütlesin Rudolf Ernesaks. Ta küsis, kas me oleme sugulased, ma ütlesin, et vaevalt küll, ma olen Venemaalt pärit. Siis ta ütles, et tema vanaonu emigreerus Venemaale. Sellega see jutt lõppes," rääkis ta.

Rahvusmeeskoori Rudolf Ernesaks aga ei pääsenud, sest ta on teine tenor, aga vastu võeti esimene tenor ja bass. "See oli mulle paras löök," tunnistas ta.

Tänasel päeval laulab Ernesaks meesansamblis Vanaisad, mis teeb proove kaks korda nädalas. Samuti on ta osalenud "Seeniorlaulu" konkursil, mille ta 2012. aastal võitis. Eriti suurt rõõmu valmistas talle see, et ta edestas seal kaht rahvusmeeskooris laulnud meest.

Laulmine on Ernesaksa jaoks oluline osa elust. "Ega mul muud ei ole. Laulan nii palju, et isegi naabrid on tülis. Paar kuud tagasi üks pühapäev laulsin nii palju, et nähtavasti hakkas kellelgi närv peale käima. Kuulsin, et uksekell käis ning kui vaatama läksin, oli kaks politseiniku ukse taga," muigas ta.

Lisaks laulmisele tegeleb Ernesaks ka tantsimisega. Samuti on ta aktiivne kalamees. Viimase puhul mängib olulist rolli sõber, kes ta endaga iga nädal kaasa meelitab.

"Ma vahepeal mõtlesin, et ma jätan selle hobi järele, aastaid on ka juba palju, aga tema meelitab mind käima. Nii et ma käin temaga koos kogu aeg," sõnas Ernesaks. "Väga põnev on kogu aeg jälgida seda korki, kas nüüd võtab või ei võta. Ja kui võtab, siis on ikkagi veri kohe laes!"